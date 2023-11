Giuliano da Empoli: "Le politique est de moins en moins capable d’offrir une réponse aux peurs des individus"

Expert en communication politique, essayiste et romancier, Giuliano da Empoli a été l’un des plus proches conseillers de l’ancien Premier ministre italien, Matteo Renzi. En 2022, il publie son premier ouvrage de fiction, "Le mage du Kremlin", qui rencontre un succès tant critique que public. Fasciné par les ambiguïtés et les dérives du pouvoir, il exhorte l’Europe à s’armer face à l’essor de nouvelles formes de violence politique et à l’apparente omnipuissance des plateformes technologiques.