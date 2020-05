Hold-up sur les finances publiques?

Le capital justifie son existence et sa raison d’être par la notion de risque. Mais si ce risque est transféré à l’état comme c’est le cas aujourd’hui, comment le capital peut-il encore justifier son existence?

Depuis le début de la crise sanitaire, les gouvernements fédéral et régionaux prennent soin de notre tissu économique afin d’éviter que cette crise sanitaire donne ensuite lieu à une récession économique en cascade qui pourrait être durable et frapper durement notre société belge. Si ce soin apporté à nos entreprises n’est pas toujours suffisant ou équitable, il pose également un autre problème moins évoqué: il n’est parfois pas nécessaire.

La possibilité de recourir au chômage temporaire a été assouplie à partir du 13 mars et provisoirement jusqu’au 31 mai 2020. Dans cette période, qui sera certainement prolongée (l’Allemagne a déjà prolongé cette possibilité jusque fin décembre et a appliqué la mesure rétroactivement à partir du 1er mars), la notion de force majeure du chômage temporaire est appliquée souplement.

Ainsi, par exemple, il est encore possible de travailler certains jours tout en bénéficiant du chômage temporaire. Dès lors, nous observons qu’une partie de la population est mise en chômage temporaire alors que leur temps de travail réel n’a pas beaucoup changé même s’il est pratiqué à domicile. Certaines entreprises renforcent de cette manière leur trésorerie en poursuivant leurs activités tout en diminuant leurs charges.

Ailleurs, certaines entreprises ont cessé de rémunérer leurs salariés mais continuent de verser un dividende aux actionnaires (c’est le cas de Disney qui a cessé de payer 100.000 salariés dans le monde mais a versé un dividende de 1,5 milliard de dollars à ses actionnaires). Cette réalité a d’ailleurs certainement inspiré la décision du Danemark de conditionner leurs aides aux entreprises qui ne sont pas enregistrées dans des paradis fiscaux, qui ne versent plus de dividendes aux actionnaires et qui ne rachètent pas leurs propres actions.

La mesure belge du recours au chômage temporaire est évidemment présentée comme une garantie pour le travail. Sans la possibilité de recourir au chômage temporaire, certaines entreprises devraient licencier des employés ou des ouvriers ou seraient en difficulté au point de devoir prononcer une faillite. Cette menace qui pèse sur les salariés renforce donc l’adhésion à cette mesure de tous les ouvriers et employés.

La notion de force majeure, dans le chômage temporaire, permet de rendre l’exécution du contrat temporairement et totalement impossible. Qui bénéficie le plus de cette non-exécution du contrat de travail? Celui qui voit ses revenus diminuer et partiellement payés par les finances publiques ou celui qui diminue ses charges et les transfère en petite partie sur une baisse du revenu du salarié et en grosse partie sur l’état qui finance le chômage temporaire?

Le salariat, pour rappel, est une relation économique et sociale entre un travailleur et un employeur qui définit les droits et devoirs qu’ils ont chacun l’un envers l’autre. L’article 20 de la loi relative aux contrats de travail précise que l’employeur a l’obligation de faire travailler le travailleur en mettant à sa disposition l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail.

Il a également l’obligation de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus. En échange de cette rémunération, les produits du travail du salarié demeurent la propriété de l’employeur. Si le travail vient à manquer à certains moments, ce n’est donc pas la responsabilité du travailleur, et ce dernier continue d’être rémunéré.

Capitalisme et salariat

Dans certaines entreprises, certains salariés peuvent décider de sacrifier une partie de leurs salaires afin de sauvegarder l’entreprise, ce qui est le cas pour les pilotes de la Lufthansa qui ont annoncé récemment être prêts à sacrifier près de 45% de leurs salaires pendant deux ans pour soutenir la viabilité de leur entreprise. Mais il s’agit alors d’une proposition des salariés ou de leurs représentants (ici leur syndicat) et non d’une décision qui leur est imposée en contradiction avec leurs contrats. La règle et le principe devraient effectivement être le respect de ce contrat malgré le risque qu’il fait peser sur l’entreprise. C’est d’ailleurs cette prise de risque là qui justifie le capitalisme qui est à la base de cette relation économique et sociale qu’est le salariat.

En effet, le capital justifie son existence et sa raison d’être par la notion de risque. Mais si ce risque est transféré à l’état comme c’est le cas aujourd’hui, comment le capital peut-il encore justifier son existence?

Dès lors, n’est-il pas temps pour la classe moyenne et ouvrière d’être attentive au glissement financier qui s’opère actuellement des finances publiques vers le capital? Car, au final, ne nous leurrons pas: c’est bien cette classe moyenne et ouvrière qui risque de payer doublement la facture en voyant d’abord ses revenus baisser et en devant ensuite assumer les conséquences de l’augmentation de la dette publique.