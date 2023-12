Avec "Bienheureux soit notre monde", un titre bien sûr ironique au vu de la situation actuelle, on découvre un Jacques Attali auteur de science-fiction. Il nous emmène dans un futur proche, en 2029. Donald Trump est à la Maison-Blanche, Marine Le Pen est à l’Élysée, les conflits se multiplient et la catastrophe climatique est plus que jamais une réalité.