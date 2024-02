Jean-Baptiste Fressoz:"La transition énergétique nous empêche de penser convenablement le défi climatique"

Historien des sciences, Jean-Baptiste Fressoz est chercheur au Centre national de la recherche scientifique et enseignant à l’École des hautes études en sciences sociales et à l’École des ponts ParisTech. Dans son dernier livre*, il remet en cause la notion de transition énergétique, souvent invoquée dans le débat public comme la solution au défi climatique, en soulignant son "rôle idéologique" et en montrant qu'elle est une illusion historique.