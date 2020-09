L’Europe adore les grands plans mais s’endort quand le monde s’accélère

On raffole des grands plans... Mais on dort lorsque le monde accélère : absence de réaction de l'Europe cet été quand le Britannique ARM, acteur majeur des microprocesseurs, serait en passe d'être racheté par Nvidia. Pourquoi les Européens, à l'instar des États-Unis, n'imposent-ils pas au leader mondial taiwanais TSMC, d'installer une unité de fabrication en Europe ?

Autre priorité européenne, faire de l'Europe un acteur des constellations de satellites. On ne peut que s'étrangler : l'Europe a superbement ignoré l'opportunité de OneWeb, pionnier dans ce domaine et surtout détenteur de précieuses fréquences. En juillet, le groupe, proche de la faillite, fut sauvé par... le gouvernement britannique et l'indien Bharti.

Les annonces de l'UE traduisent une obsession des montants et de la dépense, là où nous avons besoin d'une stratégie claire et de résultats. Depuis 1984, huit programmes pour la recherche se sont succédé. Totalisant 200 milliards d'euros (!) sur 35 ans, ont-ils fait de l'Europe un leader technologique, là où la Darpa américaine a mis 50 milliards d'euros en 60 ans avec les résultats spectaculaires que l'on connait ? Ces plans ont-ils permis de combler notre retard en matière d'IA, de stockage énergétique, de biotechnologies, ou tout simplement en informatique ? Le prochain programme de R&D européen devrait se chiffrer à 76 milliards d'euros pour la période 2021-2028. Baptisé «Horizon Europe», on en cherche encore le cap et les priorités.