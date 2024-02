On lit parfois que l’Union européenne est «ultra-libérale». Il est des étiquettes qui collent à la peau. Qu’est-ce que cet ultralibéralisme? Une approche économique qui privilégie l’entreprise privée et prône le désengagement économique de l’État. Peut-on réellement taxer l’Union européenne et ses politiques d’ultralibéralisme?