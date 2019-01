L'économie des nuggets : une histoire du capitalisme

Qu’est-ce qui symbolise le capitalisme moderne : le smartphone, l’agorithme de Google, la conquête de Mars ? Eh bien non: ce sont les nuggets. Avec leurs milliards de carcasses qui feront la surprise des futurs archéologues, ils montrent sous un autre jour les fondements, la logique et l’histoire du capitalisme mondialisé.

En analysant les formes de la " cheapisation " du réel à l’œuvre depuis cinq siècles, Raj Patel (économiste, ancien de la Banque mondiale et de l’OMC devenu militant) et Jason Moore (historien) proposent une analyse originale – et bagarreuse – de notre modèle économique.

La cheapisation désigne " les processus par lesquels le capitalisme transmute la vie non monnayable en circuits de production et de consommation dans lesquels ces relations ont le prix le plus bas possible ". Même ce qui n’a pas de prix reçoit une valeur marchande. Par ce processus, le capitalisme organise l’intégralité de la nature.