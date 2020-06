L’entrepreneuriat citoyen, fournisseur officiel en temps de crise

Deux mouvances émergent de la panique des premières semaines de pandémie dans l’approvisionnement en équipements médicaux certifiés, commandables habituellement en quelques clics, et dont la production est délocalisée en Asie depuis longtemps, avec le consentement et les investissements occidentaux.

La prédation économique a rapidement mis à néant les règles de libres-échange et autres principes de l’OMC. Les mains invisibles ont été remplacées par des poings risibles: ceux des plus forts (l’armée américaine accaparant 2.000.000 de masques commandés par la France) ou des plus rusés (la République tchèque subtilisant une livraison de masques et respirateurs achetés par l’Italie, transformée en vaste hôpital de guerre).

Le court-circuit mondial a favorisé le circuit court local

"Sans réforme systémique, reliant les décisions politiques et leurs impacts, le "ministre des masques" deviendra le ministre des crises : économique, sanitaire, énergétique, alimentaire et climatique."

Pourtant l’alternative locale existe. En coordonnant les capacités de production des PME et des nouveaux entrepreneurs citoyens révélés pendant la pandémie dans les dix principales métropoles, vous obtenez une production totale hebdomadaire potentielle de 1.200.000 de masques réutilisables avec un impact économique, social et environnemental positif.

"Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que celle utilisée lorsque nous les avons créés", disait Albert Einstein. Sans réforme systémique, reliant les décisions politiques et leurs impacts, le "ministre des masques" deviendra le ministre des crises: économique, sanitaire, énergétique, alimentaire et climatique.

1) D’abord, en relocalisant les filières économiques vitales , en soutenant les expérimentations "hors normes", et le développement des filières intégrées avec des entrepreneurs citoyens, grâce à la réutilisation circulaire des ressources (déchets) locales, afin d’augmenter la résilience de l’économie réelle et locale, de l’emploi ainsi que des approvisionnements essentiels.

2) Ensuite, en repensant la relation entre les décideurs politiques, les experts et les entrepreneurs résilients pendant les crises. Au-delà de réunir les décideurs politiques et les experts, de consulter les fédérations d’entreprises conventionnelles, le Comité de crise gouvernemental pourrait aussi intégrer les producteurs-citoyens résilients et actifs pendant les crises afin de connaitre et soutenir leurs capacités de production. Co-construisons ces nouveaux protocoles collaboratifs avant les futures crises énergétiques, alimentaires, et climatiques.