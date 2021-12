L'insoutenable dette des pays en développement

Un grand nombre de pays à bas et moyen revenu paraissent pris au piège de la dette. Et, la restructurer s'avèrera une tâche ardue compte tenu du profil des créanciers.

C’était encore une vague crainte il y a deux ans, c’est désormais un constat implacable: la dette de nombreux pays en développement (également désignés ici sous l’expression «pays à bas et moyen revenu») n’est plus soutenable. Le stock total de leur dette externe a grosso modo doublé tous les dix ans, grimpant de 2.100 milliards de dollars en 2000 à 4.400 milliards en 2010 et 8.700 milliards en 2020.

Cette hausse ne suscitait pas d’inquiétude tant que la croissance demeurait au rendez-vous. Or, après un ralentissement de l’activité économique entre 2017 et 2019, la pandémie de Covid-19 a plongé les États en développement en récession en 2020. Le rebond de 2021 sera moins vigoureux qu’attendu, menacé par l’arrivée du variant omicron et les contextes politiques dégradés sur tous les continents. Par conséquent, les ratios traditionnels de dette sur PIB ou sur exportations sont durablement dégradés.

Anticipant la gravité de la situation, le G20, avec l’appui du FMI, a décidé au printemps 2020 de suspendre le service de la dette de plusieurs dizaines pays en développement (Debt Service Suspension Initiative, DSSI) pour 2020 puis 2021. Quelques mois plus tard, les restructurations de dettes étaient évoquées. Trois États se sont déclarés candidats: l’Éthiopie, le Tchad et la Zambie. Mais la tâche s’avère ardue. Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur le profil des créanciers.

La proportion de créances privées explose

Deux phénomènes sont notables. D’une part, le pourcentage de la dette publique des pays en développement détenue par les créanciers privés est passé de 48% à 64% entre 2010 et 2020. Cette progression reflète l’intégration de plus en plus marquée du «Sud» dans la globalisation financière.

On observe que la proportion des créances chinoises s’est accrue de façon spectaculaire, représentant les deux tiers du total en 2020 contre à peine un sixième en 2010!

D’autre part, en examinant la dette publique des pays à bas revenu éligibles au DSSI due aux créanciers officiels bilatéraux (c’est-à-dire les États), on observe que la proportion des créances chinoises s’est accrue de façon spectaculaire, représentant les deux tiers du total en 2020 contre à peine un sixième en 2010!

À l’évidence, les créanciers du Club de Paris, qui regroupe les gouvernements d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord et du Japon, ont perdu de leur influence.

Cette double évolution est épineuse. En effet, les créanciers privés sont souvent tenus à l’écart des procédures de restructuration de dettes publiques, sauf lors de terribles crises financières, telles celles qui frappèrent la Grèce et l’Argentine il y a respectivement 10 et 20 ans. Même dans ces cas-là, le risque de comportements non coopératifs est non négligeable, en particulier de la part de fonds d’investissement.

La stratégie du fonds Elliott à l’encontre du gouvernement argentin l’atteste. Le FMI a beau presser les divers créanciers privés de participer aux restructurations, certains n’ont pas intérêt à jouer le jeu. Les grandes banques qui ont prêté aux États en développement et entretiennent des liens plus étroits avec leurs gouvernements nationaux (ceux du Club de Paris) sont susceptibles de se montrer plus conciliantes. Idem concernant les firmes multinationales. Par exemple, le géant anglo-suisse Glencore, spécialisé dans le négoce, le courtage et l’extraction de matières premières, a engagé des pourparlers avec le Tchad, un de ses principaux débiteurs.

Dettes cachées

Les défis que pose l’Empire du Milieu sont multiples. Ces dernières années, les banques chinoises ont consenti, en toute opacité, des prêts à des pays africains. Certains chefs d’État ont ainsi découvert avec stupeur qu’il existait des dettes cachées. Comment «traiter» de telles dettes?

Compte tenu du profil des créanciers, les restructurations de dettes s’annoncent longues, complexes et pourraient dégénérer en crise politique ou en perte de souveraineté.

Ensuite, la Chine se considère comme un État émergent: elle ne fait pas partie du Club de Paris et renâcle à contribuer aux restructurations de dettes comme le souhaitent les gouvernements occidentaux. Plus grave encore, Pékin affirme que la Banque de Développement de Chine, institution financière publique ayant le montant d’actifs étrangers sous gestion le plus élevé, est un créancier privé et non public. Elle ne saurait donc se soumettre à un processus de restructuration comparable à ceux qui s’appliquent traditionnellement au Club de Paris.

Comme on le constate, un grand nombre de pays à bas et moyen revenu semblent pris au piège de la dette. Compte tenu du profil des créanciers, les restructurations de dettes s’annoncent longues, complexes et pourraient dégénérer en crise politique ou en perte de souveraineté.

Dans le contexte économique et sanitaire actuel, les États industrialisés et leurs institutions financières doivent se montrer plus que jamais transparents et alerter sur le comportement de passager clandestin de certains créanciers.