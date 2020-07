L’urgence politique n’est pas à des dépenses publiques futiles

En ce sens, il est parfaitement normal que dans la défense de son projet, l’homme politique fasse fi des opinions dissidentes voire du contexte social et économique. Qu’au contraire, il soit parfaitement prêt au choc et à la confrontation avec ceux-qui ne partageraient pas son projet. Sa vision de la société voire du bien commun.

Mais l’homme politique " élu " ou " choisi " à la faveur de sombres accords politiques d’arrière-cour ajoute à cette volonté de défendre et d’imposer son projet, une obligation morale, une responsabilité de dépasser les clivages, de s’adresser à tous et pas uniquement à ceux du même bord. Bourgmestre, gouverneur, ministre-président, premier ministre doivent être plus que l’homme ou la femme d’un parti ou d’une idéologie politique.