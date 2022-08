La culture actuelle de l'argent rapide est mauvaise et dangereuse

Dans le passé, vous avez appris à épargner, à constituer des réserves et à être patient. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent rapide. Le mouvement FIRE (Financial Independence, Retire Early), venu des États-Unis, en est l'incarnation.

Sur Instagram ou d'autres médias sociaux, vous ne pouvez pas l'éviter: les petits graphiques et autres clips qui vous font comprendre que vous êtes un idiot si vous ne gagnez de l'argent qu'en travaillant. Le moyen le plus facile de s'enrichir serait de recourir à diverses sources de revenus. On les appelle les "side hustles". Vendre des objets sur eBay ou sur Facebook Marketplace, faire du business avec des smartphones recyclés, acheter des objets en Chine et les revendre sur Amazon, Uber ou Lyft, louer sur Airbnb. Les inévitables NFT et les crypto-monnaies complètent la longue liste des gains potentiels.

Vue en plein écran Geert Noels.

Il semble que l'ancienne génération ne savait rien faire de tout cela, mais ce n'est pas vrai. Les gens faisaient la même chose, mais avec moins de gadgets technologiques. Ils ont fait du baby-sitting, nettoyé des voitures ou fait des courses pour gagner un petit complément d'argent. Ils ont vendu leurs vieilles affaires dans un vide-grenier. Et ils ont peut-être loué une chambre d'étudiant pour rembourser leur maison. Cela paraît moins dans l'air du temps, mais ce n'est pas si différent.

La culture financière de ces deux époques est fondamentalement différente. Dans le passé, vous avez appris à épargner, à constituer des réserves et à être patient. Vous avez appris à gérer les risques avec sagesse et à constituer des réserves pour votre retraite et autres activités. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent rapide. Financièrement, il faut être aussi branché et rapide que les applications que nous utilisons.

Le mouvement FIRE (Financial Independence, Retire Early), venu des États-Unis, en est l'incarnation. Le système proposé par ses adeptes est la frugalité à l'ancienne, associée au fait de commencer à épargner et à investir tôt. Ils soulignent à juste titre la puissance des intérêts composés. Mais contrairement à ce qu'ils prétendent, il n'y a aucune preuve qu'Albert Einstein l'ait qualifié de "huitième merveille du monde". La situation dérape complètement quant au niveau des "intérêts composés" ou des retours sur investissement préconisés. Un rendement réel de 9% est illusoire. Une fois corrigée de l'inflation, elle se rapprochera davantage de 2 à 5% au maximum.

La génération FIRE mise beaucoup sur les crypto-monnaies pour devenir rapidement indépendante financièrement et obtenir des rendements élevés. Ce n'est pas de l'investissement, c'est du jeu. Vous pouvez également jouer à la loterie toute votre vie dans l'espoir de devenir financièrement indépendant, mais n'y comptez pas trop. Ce faisant, une initiative intéressante et nécessaire, visant à éduquer les gens sur le plan financier, a été détournée par le culte de l'argent rapide des crypto et autres spéculateurs.

Sous couvert d'éducation, on enseigne aux jeunes que le travail est une activité temporaire, sauf bien sûr les esclaves du travail qui ne se sont pas informés du monde merveilleux de la FIRE. Leurs apôtres et missionnaires réalisent un boulot remarquable, captent l'attention et, grâce à leur langage familier, leur bonne mine et leurs bras qui s'agitent, ils attirent de nombreux disciples sur les médias sociaux et classiques.