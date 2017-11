"La déchéance humaine ne viendra pas des robots mais de notre propre fait"

Pascal Picq est paléoanthropologue, éthologue et maître de conférences au Collège de France. Il est un spécialiste reconnu de l’évolution de l’Homme, des grands singes, des entreprises et de nos sociétés. Pour lui, le risque avec l’essor de l’intelligence artificielle et des robots, c’est que nous soyons saisis d’une paresse physique et intellectuelle qui nous mènerait vers la décadence.