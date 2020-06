La mort de George Floyd sera-t-elle un tournant aux Etats-Unis?

L’ampleur des protestations après le meurtre de George Floyd – violation des couvre-feux et affrontements avec la garde nationale, pendant six jours et dans près de 40 villes – suggère que cette mort pourrait marquer un tournant. Les tentatives visant à qualifier les participants de simples émeutiers sans loi ou d’anarchistes, selon les termes du président Trump, déforment délibérément ce qui constitue en réalité l’expression massive de répulsion et de fureur.