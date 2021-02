La technique de la commande de pizzas

Dans le Bureau ovale, l’ancien Commander in Chief narre un entretien tenu avec Larry Summers, le directeur du Comité National Economique : “Monsieur le Président, lui dit ce dernier, je vais être honnête : les projets d’investissements prestigieux, comme un nouveau système de contrôle aérien hautement intégré ou un réseau électrique intelligent, ce sont des projets extrêmement complexes. Ils seront longs à mettre en oeuvre. Pour relancer l’économie, l’argent doit tomber dans les poches des gens le plus vite possible. Réparer les routes, distribuer des coupons d’alimentation, accorder des réductions d’impôts… Ce n’est pas super-sexy, mais ce sera beaucoup plus efficace.”