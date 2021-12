La technologie sauvera-t-elle la planète?

Aujourd'hui plus que jamais, les hautes technologies semblent constituer pour nos responsables politiques la solution aux crises que notre monde traverse. Pourtant, nous sommes en droit de nous interroger sur le bien-fondé de cette transition numérique.

Dans tous les plans de relance et textes stratégiques de nos politiques, les technologies numériques et leurs dérivés (IA, Internet des objets, cloud, etc.) se hissent au même rang que la transition écologique. Dans le plan de relance belge, la digitalisation est le pôle qui a reçu l'enveloppe financière la plus élevée. Les objectifs annoncés sont la lutte contre la cybermenace, la numérisation des services publics et le développement de la 5G. Il est intéressant de noter que l'on retrouve 886 occurrences du mot "numérique" dans ce plan de relance! Transition verte et transition numérique semblent aller de pair.

La logique économique capitaliste qui structure notre monde aujourd'hui empêche certaines technologies d'être utilisées à bon escient, c'est-à-dire en faveur du bien commun.

Plus qu'un outil, le numérique apparaît comme une fin en soi. Il ne faudrait surtout pas être en retard sur les pays voisins dans la course à la digitalisation. La 5G est-elle à peine advenue que l'on parle déjà de la 6G voire de la 7G. Cette accélération sans précédent semble avoir omis de se questionner sur le projet de société recherché, sur les objectifs et finalités qui sous-tendent le déploiement de ces technologies.

Et pourtant, nous sommes en droit de nous interroger sur le bien-fondé de cette transition numérique. Rien ne vient en effet confirmer jusqu'à présent que le numérique ait permis de réduire l'empreinte écologique de l'humanité. Au contraire, il s'agit du secteur où les émissions de gaz à effet de serre augmentent le plus.

La technique ne suffira pas

Nous pensons, comme Philippe Bihouix (1), que les promesses technophiles qui fleurissent aujourd'hui ne se réaliseront pas car elles sous-estiment trois phénomènes importants:

Le premier est la dimension des systèmes. Notre société repose sur des macro-systèmes (énergie, transport, industrie, etc.) que l'on ne transforme pas facilement. S'il est facile d'empiler un système sur un autre, il est beaucoup plus compliqué de le remplacer. "C'est pourquoi, par exemple, au-delà des enjeux techniques ou financiers, le développement d'un réseau énergétique à l'hydrogène est loin d'être évident (…)"

Le deuxième élément est la question des ressources naturelles non renouvelables dont ces technologies dépendent et le lien systémique entre énergie et ressources. Toute technologie est matérielle même si on tend à l'occulter dans le cadre du numérique. Elles dépendent d'énergie (charbon, pétrole, gaz) et de métaux de plus en plus spécifiques pour fonctionner. Pensons aux 60 extraits de minerais qui composent un smartphone. Et ces ressources tendent à se raréfier. Elles sont moins abondantes qu'avant, plus difficiles d'accès et les découvertes diminuent alors que les projections futures montrent une hausse importante de la demande pour celles-ci.

Le questionnement collectif sur les besoins est essentiel. Cessons de penser que toute innovation mérite d'être réalisée.

Le troisième élément est le coût du déploiement de ces technologies. "Combien de ces technologies seront économiquement accessibles à nos sociétés?", questionne Bihouix. Bénéficieront-elles des investissements nécessaires pour être déployées à grande échelle, alors que nos services publics sont déjà sous-financés? Dans bien des cas, le prix se révélera prohibitif et limitant.

Enfin, la logique économique capitaliste qui structure notre monde aujourd'hui empêche certaines technologies d'être utilisées à bon escient, c'est-à-dire en faveur du bien commun.

Retrouver les finalités de notre société

Entre les projets portés par nos gouvernants et les aspirations des citoyen(ne)s, le gouffre semble de plus en plus grand. Quand nos dirigeants n'ont que la 5G à offrir, c'est le symptôme d'un vide, un vide politique, nous dit François Ruffin. Nous le rejoignons quant à la nécessité de redéfinir le progrès, non pas comme étant technique mais humain, en valorisant notamment la dimension du soin apporté aux autres, de la bienveillance, de l'éducation, du dialogue, de la mesure ou tempérance. Car "le progrès, c'est d'admettre des limites, de les poser, et de les imposer. Nous avons besoin de ces limites, elles nous font du bien".

Pour cela, le questionnement collectif sur les besoins est essentiel. Cessons de penser que toute innovation mérite d'être réalisée. Nous devons nous concerter démocratiquement sur ce que notre société décide ou non de produire et renoncer aux absurdités écologiques telles que les nombreux objets connectés qu'on nous promet pour demain, ou encore la 5G. Dans l'esprit low-tech (2), réorienter la recherche et l'innovation en fonction de l'économie de ressources et d'énergie est plus que jamais essentiel.

Par Géraldine Duquenne, chargée de recherche chez Commission Justice & Paix.

L'analyse complète est à retrouver sur www.justicepaix.be.