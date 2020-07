Le congé pour aidant proche fait son apparition parmi les congés thématiques

Outre les trois congés thématiques bien connus (congé parental, congé pour soins palliatifs et congé pour assistance médicale), le congé pour aidant proche a fait son apparition l’année dernière. La loi du 17 mai 2019 permet en effet aux travailleurs reconnus comme " aidants proches " de réduire leurs prestations de travail en vue d’aider des personnes reconnues comme étant vulnérable et dans une situation de dépendance.

En principe, ce congé aurait dû entrer en vigueur le 1 er octobre 2019, mais l’arrêté royal devant régler certaines modalités pratiques s’est fait attendre. Il a finalement été adopté le 16 juin 2020, et entrera en vigueur le 1 er septembre 2020.

2) fournir l’aide et l’assistance à titre non professionnel, gratuit et en collaboration avec au moins un prestataire de soins professionnel;