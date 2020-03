Le coronavirus, un test encore plus sévère pour l'UE que la crise des réfugiés

Le coronavirus qui frappe désormais l'Union européenne constitue pour elle un test politique, économique et social majeur depuis la crise des réfugiés dont les répercussions sont toujours bien visibles aujourd’hui. Elle a en effet déclenché une vague de populisme et de nationalisme, le retrait du Royaume-Uni de l'UE et une fragmentation de la scène politique en Allemagne, à l'origine de l'affaiblissement de la chancelière Angela Merkel.

Or l'impact du coronavirus sur l'avenir de l'Europe pourrait être encore plus important encore que la crise des migrants d’il y a 5 ans dans la mesure où le coronavirus s’ajoute à une série de maladies européennes. Parmi celles-ci figurent, entre autres, le ralentissement économique et une éventuelle récession (rendus plus probables par le coronavirus), la montée du populisme et du nationalisme (également alimentée par le virus), les désaccords sur la manière de gérer les négociations commerciales avec un Royaume-Uni en partance, les luttes intestines sur le budget européen, ainsi que la crise actuelle du leadership allemand et les bouleversements sociaux français.