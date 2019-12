Le jour où jouer en streaming dans sa chambre est devenu un job à part entière…

Il n’y a pas si longtemps, il aurait été impossible d’imaginer que quelqu’un puisse gagner de l’argent de cette façon ou que jouer à des jeux vidéo puisse être décrit comme un job. L’industrie des jeux vidéo est, en réalité, un exemple de l’évolution de la demande des consommateurs qui alimente de nouvelles possibilités d’emploi. Ce marché pèse 120 milliards de dollars par an, et est plus important que celui de la télévision, de la musique ou du cinéma. Il croît aussi beaucoup plus vite.

La grande question est de savoir si plus d’emplois seront créés par la technologie que détruits. Et comment s’y préparer? Certains établissements d’enseignement s’y attelle. Par exemple, eCampus, une université italienne en ligne, qui propose un programme de trois ans sur les médias sociaux, axé sur la psychologie de la mode, la sémiotique et les technologies de l’information. Les entreprises établies, elles, sont confrontées à un défi plus difficile: recycler leurs employés. Pour Irene Petrick, directrice de l’innovation industrielle chez Intel, il est indispensable d’améliorer la dextérité numérique des employés au travers de programmes d’apprentissage courts et faciles à assimiler, dans des formats qui plaisent à la jeune génération comme les podcasts YouTube.