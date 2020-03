Le livre de la semaine

Hartmut Rosa, Rendre le monde indisponible, La Découverte, 144 pages, 17 €.

Une mortelle contradiction mine le projet de notre modernité tardive, technocapitaliste. Ce projet vise à rendre disponible – calculable, prévisible, intégralement exploitable et marchandisable – la totalité du réel. D’où vient cette volonté ? La réponse est originale : si la société actuelle ne peut se maintenir qu’à travers croissance technique et économique, " ce n’est pas la soif d’obtenir encore plus, mais la peur d’avoir de moins en moins qui entretient le jeu de l’accroissement : à chaque fois que nous marquons une pause, nous perdons du terrain par rapport à un environnement avec lequel nous nous trouvons systématiquement en concurrence. "

Mais ce projet finit par se retourner contre lui-même. Calcul et prédation manquent la vie au moment même où ils s’en emparent, génèrant un monde réifié, mort. Santé, politique, éducation … : la perte de la vie – en nous et hors de nous – produit alors une aliénation fondamentale, individuelle et sociale, que traduisent la peur, le désespoir, la colère, la haine. Lesquels s’expliqueraient " en ce qu’ils tiennent à ce que nous avons perdu parce que nous en disposons et le dominons ".

L’esquisse de solution consiste alors, non pas à retourner à un état prémoderne (la modernité s’exprime aussi dans une ambition d’émancipation, de liberté, d’égalité, de démocratie) mais à retrouver le désir dans son essence relationnelle (et non pas agressive et objectivante). Car la vitalité et l’expérience réelle naissent de la rencontre avec ce qui rend le vivant (mon corps, autrui, la " nature ") partiellement, mais irréductiblement, " indisponible ". Mêlant éthique et sociologie, un essai inquiet.