Le nazisme a-t-il posé les bases du management contemporain?

Quand les nazis s'intéressaient aux ressources humaines

Bien que le sous-titre de l'ouvrage puisse porter à confusion, il ne s'agit absolument pas pour Johann Chapoutot d'affirmer que le nazisme a inventé le management (il naît au début du XXe siècle avec les théories de l'ingénieur français Henri Fayol) et d'autre part, il n'est évidemment pas question non plus de faire des managers actuels des nazis en puissance...

La thèse est plus subtile: "Pourquoi, dans quel contexte et pour répondre à quels besoins, des nazis ont-ils réfléchi à l'organisation du travail, à la répartition des tâches et à la structuration des institutions dans l'administration publique et dans l'économie privée? Quelle pensée du management ont-ils développée? Que devenaient le travail, l'individu, ou encore le service public et l'État dans ces réflexions?"

Ce que montre Johann Chapoutot, c'est que le nazisme est bien de notre temps ou, à tout le moins, qu'il s'inscrit dans la vie économique allemande d'après-guerre, alors même que l'Europe se construisait et se reconstruisait, paradoxalement, contre le modèle nazi qui l'avait entraînée à sa perte. En montrant comment Reinhard Hohn a réussi à continuer sans embarras sa petite carrière, Johann Chapoutot souligne d'une certaine façon que le processus de dénazification s'est appliqué presque exclusivement au champ politique.

Héritier de son temps, le nazisme se prolonge au-delà de 1945. Si cette date marque bien la fin de la guerre, elle ne signe pas la fin de l'influence du nazisme. La question se pose donc: reste-t-il quelque chose de ce style de gestion au sein du management contemporain? Dans un contexte autoritaire et totalitaire, les nazis ont élaboré une conception du travail fondée sur la liberté et l'autonomie, l'engagement, la motivation, la performance, mais aussi le plaisir et le bien-être...

Hyperlibéralisme

Le troisième Reich, loin de faire l'apologie de l'État, l'a critiqué de façon radicale. Les nazis prônent en fait un hyperlibéralisme. Seules la race et la communauté importent. L'État est ainsi perçu comme un frein au mouvement vital. En plus de l'eugénisme et du racisme, les nazis empruntent ainsi au XIXe siècle l'idée d'un darwinisme social. La vie est une lutte, un combat permanent. La société doit fonctionner sur la base du mouvement naturel: les faibles périssent, les forts triomphent.

"L'État n'a plus de dignité éminente sous le IIIe Reich. Il est concurrencé par une myriade d'administrations ad hoc qui ont le statut de ce que, depuis le XIXe siècle, on appelle des agences, c'est-à-dire des organes dotés d'une mission, d'un projet et d'un budget pour remplir cette mission, et dont l'existence est limitée au temps de cette tâche." L'État-providence est amené à disparaître, de même que l'État gendarme, car "l'harmonie spontanée d'une communauté raciale homogène va rendre toute délinquance naturellement impossible."

Dans ce contexte, plus de luttes de classes, mais des "camarades de race" (Volksgenossen). L'opposition entre les patrons et les ouvriers prend fin. Ceci s'applique à la main-d'oeuvre allemande évidemment. Le régime est bien différent en ce qui concerne les travailleurs étrangers et ceux qui peuplent les camps de concentration, qui sont bien entendu corvéables à merci n'étant pas de race pure.

L'organisation du travail est libérale et le modèle de management non autoritaire. L'employé n'est plus un subordonné, mais une personne qui agit de manière autonome dans une communauté de production et de performance: "Cette liberté était cependant une injonction contradictoire. Dans le management imaginé par Höhn, on est libre d'obéir, libre de réaliser les objectifs imposés par la direction. La seule liberté résidait dans le choix des moyens, jamais celui des fins." Ce qui signifie donc que tout le monde porte la responsabilité de l'échec.

L'aliénation au travail prend donc un autre sens et entraîne toute une série de problèmes que l'on nomme aujourd'hui couramment par le terme de "burn-out" ou encore de "bore-out". En 1983, Höhn, décidément en avance sur son temps, avait déjà défini ce dernier comme une "démission intérieure".

Matériel humain

L'individu doit être performant. Pas de place pour les oisifs dans le système nazi. Toute personne doit être utile et rentable pour la communauté. Ainsi, l'homme germanique agit, produit énormément et intensément. C'est pourquoi les nazis parleront de "ressources humaines" (Menschenmaterial) au sens littéral: l'homme est une chose, un matériel, et son objectif est de devenir un facteur de croissance et de prospérité pour l'ensemble du peuple allemand.

Les nazis ont vite compris que l'organisation du travail ne gagnait pas être oppressive. Il faut développer, chez le travailleur, l'engagement, la motivation et l'implication. Or, le bien-être et la joie sont des facteurs de performance qui assurent les conditions d'une productivité optimale. C'est pourquoi se met en place tout un système de promotions et de récompenses, comme la fameuse "Volkswagen", dessinée par Ferdinand Porsche.

"La force productive est soutenue par la joie, une joie produite par le plaisir et le loisir. Le loisir n'a de sens que référé au travail." Se constitue ainsi le fameux KDF: "Kraft Durch Freude" ("la force par la joie"), vaste industrie des loisirs au sein de laquelle "un département est chargé de la réflexion portant sur la décoration, l'ergonomie, la sécurité au travail et les loisirs sur le lieu de production."

L'ouvrier est ainsi pris en charge dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Le KDF propose en effet des randonnées dans la nature et même des croisières... "Étonnante modernité nazie: l'heure n'est pas encore au baby-foot, aux cours de yoga ni aux 'chiefs happiness officers', mais le principe et l'esprit sont bien là".