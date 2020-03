Les assurances de groupe sont une bonne chose!

Environ 99% des employeurs optent pour la sécurité d’une assurance de groupe (de la branche 21), qui offre une obligation de résultat: les versements effectués sont non seulement acquis, protégés et définitivement garantis, ces assurances offrent aussi un rendement garanti éventuellement augmenté d’une participation bénéficiaire (non garantie). Les fonds de pension ou les assurances de la branche 23 ne garantissent aucun résultat: leur rendement varie en fonction des placements sous-jacents et peut être aussi bien positif que négatif. Le maintien des versements effectués n’est pas non plus garanti.