Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

L’affaire Dreyfus? Conner connaît pas..

► Le jeune socialiste flamand Conner Rousseau connaît beaucoup de choses mais affiche aussi des lacunes dans certains domaines...

En 1894, il n’y avait pas de réseaux sociaux, mais l’affaire Dreyfus divisait la France entière et bien au-delà. C’est cet épisode historique majeur qui a causé la perte de Conner Rousseau, le président des socialistes flamands, dans la finale de «De slimste mens», l’émission phare de la chaine Vier qui avait contribué, en 2009, à propulser Bart De Wever sur le devant de la scène médiatique.

Invité à énumérer cinq termes associés à l’affaire Dreyfus, Conner Rousseau, 28 ans et titulaire d’un master en droit, fut incapable d’en sortir un seul. «Espagnol ? Argentin ?», essaya-t-il, admettant n’avoir jamais entendu parler de cette affaire.

À cet instant du jeu, les actions de Rousseau étaient déjà sérieusement en baisse, car il venait de trébucher sur la cuisine française, ne sachant pas distinguer sur des photos un cassoulet, une bouillabaisse et un coq au vin, et confondant foie gras et… pudding. «Si vous voulez bien manger, ce n’est pas chez moi qu’il faut vous faire inviter…», a-t-il admis.

Jusque-là pourtant, il s’était montré très à son aise, notamment pour tout ce qui touche à la musique, aux médias et au show-biz. Tout juste avait-il trébuché au tour précédent (mais sans conséquence) sur les tableaux des grands maitres, ne parvenant pas à identifier l’auteur de «Le Cri» (Munch) ni du «Déjeuner sur l’herbe» (Manet). «Les musées, ce sera pour quand je serai pensionné», avait-il tenté de se justifier.

Facon vs Bouchez, fin de la récré?

Vue en plein écran Georges-Louis Bouchez ©Photo News

► Secret de polichinelle, les sorties plutôt franches côté MR, feutrées côté PS, sur un éventuel assouplissement des règles sanitaires pour le réveillon de Noël agacent en haut lieu. Dans son rapport préparatoire au Comité de concertation de vendredi, le commissaire au Covid Pedro Facon le signale de manière à peine voilée. La baisse de motivation de la population quant au respect des règles est dite «renforcée par une communication contradictoire, dans laquelle les spéculations d’assouplissement et de resserrement sont exprimées par des acteurs ayant un rôle formel dans la gestion de la crise». Soyons de bon compte, on peut y voir également un message aux experts qui ne sont pas avares en déclarations dans la presse. Quant à Georges-Louis Bouchez, «il a toujours dit ‘si les chiffres le permettent, il faudra être plus souple à Noël’», défend le vice-Premier Vincent Van Quickenborne en marge de l’entretien qu’il nous a accordé. «Les chiffres ne le permettent pas et il me semble qu’il n’insiste plus. Il y a trois semaines, ça a coincé un peu c’est vrai, mais maintenant, c’est passé car les chiffres sont là.» Fin de la récréation?

Grec moderne ou Creg ancien?

Vue en plein écran Tinne Van der Straeten ©Photo News

► Cela fait des mois qu’on attend que le gouvernement fédéral nomme un nouveau président à la Creg, le régulateur du secteur de l’énergie. Le Selor avait pourtant bouclé la procédure de sélection de longue date et retenu trois candidats, que la ministre de tutelle de l’époque Marie Christine Marghem avait ensuite interviewés… Quand une décision sera-t-elle prise dans ce dossier? Le député N-VA Bert Wollants a posé la question à Tinne Van der Straeten (Groen, photo ci-dessus) en commission de l’Energie, à la Chambre. La nouvelle ministre fédérale de l’Énergie lui a répondu que le dossier qu’elle a reçu n’est pas complet! Il y manque toujours le compte-rendu des interviews des trois candidats par sa prédécesseure… Interpellé, Bert Wollants a jeté un coup d’œil dans la salle avant de revenir à Madame Van der Straeten: «Compléter ce dossier, ce n’est pas la mer à boire! s’est-il écrié. La précédente ministre, qui a mené les discussions, nous écoute, elle aussi. Elle peut peut-être informer la ministre, après cette réunion…» Car l’ancienne ministre MR assistait à la séance. On ignore si Tinne Van der Straeten aura suivi ce conseil, mais on sait, en revanche, que l’ancienne ministre avait peu goûté, in illo tempore, que la candidature de sa chef de cabinet à la Creg n’eût pas été retenue.

De là à imaginer qu’elle ait sciemment fait de la rétention de compte-rendu, il y a un pas que nous n’oserions pas franchir. On aimerait tout de même bien voir enfin un Creg moderne succéder à un Creg ancien, pour paraphraser les profs de langues mortes.

Turnover chez Georges Gilkinet

► L’aventure n’aura pas duré trois mois. Quelques semaines à peine après son installation, le cabinet du vice-Premier et ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), doit faire face au départ de son directeur… Mobilité. Patrick Balcaen renonce en effet pour raisons personnelles, confirme le porte-parole du ministre: «Il a préféré prendre un peu de recul.» Le spécialiste des verts est directement remplacé par Tanja Bruynseels, en provenance de Bruxelles-Environnement où elle officiait comme responsable des marchés publics. Elle jouit d’une expérience de deux législatures au sein de cabinets ministériels à la Région bruxelloise.

Nethys en Skoda…

Vue en plein écran Stéphane Moreau ©Photo News

► Affaire Nethys (suite et pas fin). Les détails d’un rapport effectué récemment par le consultant Deloitte pour le compte de Nethys ont permis de lever une partie du voile sur 38,6 millions d’euros de frais atypiques. Il y avait là-dedans à boire et à manger, au propre comme au figuré. Le rapport évoque une «logique répétée de confusion entre les intérêts privés ou politiques de certains dirigeants et ceux de Nethys». On vous passe le détail, mais on avait une facture de 30.000 euros pour des bouteilles de vin, une note de 1.800 euros dans un supermarché de Saint-Tropez et mille autres détails encore.

Il était également question de la mise à disposition d’un véhicule pour déplacements dans Casablanca et Rabat pour 5.400 euros les trois jours. Cela fait un peu cher. Mais d’euros, il n’était pas question.

Selon une facture apportée dans notre boîte mail par un vent favorable, il fallait dire 5.400 dirhams, comme c’est d’ailleurs libellé. Et la voiture avec chauffeur était une Skoda Superb. Cette voiture avait été mise à disposition des dirigeants de Nethys à l’occasion d’une mission économique tenue sous la houlette de la princesse Astrid à la fin du mois de novembre 2018. En fonction du cours du dirham à cette époque, la voiture était louée pour 497 euros (pour les trois jours) et non pour 5.400 euros comme relevé par Deloitte! Stéphane Moreau à Rabat en Skoda Superb, on aurait donné quelques dirhams pour voir ça…

Tout ce qui est secret devient suspect

Vue en plein écran Xavier Van Gils ©Saskia Vanderstichele

► Aujourd’hui, la norme est à la transparence. On doit tout dire, tout savoir, tout communiquer. Ceci n’est pas vrai pour certaines professions dont le secret couvre une partie des activités. Prenez, par exemple, la relation entre un avocat et son client. Par définition, celle-ci doit être couverte du secret. Or, ces derniers temps, il semble qu’il y a de plus en plus de dérapages. Tel est, en tout cas, le thème d’un récent éditorial rédigé par Xavier Van Gils, le président d’Avocats.be. « Quand le terrain est glissant et que le parquet dérape », titre-t-il, à la lumière des écoutes téléphoniques dont ont fait l’objet l’ancien président français Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog. En Belgique, explique le président

d’Avocats.be, des dérives ont eu lieu notamment au niveau de la perception que certains magistrats ont du secret professionnel de l’avocat. Pourtant, «c’est oublier que le secret professionnel est une obligation, une charge, pour l’avocat. C’est oublier que le secret de l’avocat bénéficie au client et non au conseil», écrit Xavier Van Gils. Et s’il existe certaines exceptions à ce principe du secret, la transparence ne doit pas devenir la règle. «Ni le secret ni la transparence ne sont des valeurs», explique-t-il encore, avant de rappeler que le secret professionnel est la garantie d’un procès équitable.