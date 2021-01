Les coulisses de la rédaction

En coulisses...

Les propos de Paul Magnette tenus dans L'Echo font des remous. Des professionnels des marchés ont vraiment peu apprécié la petite phrase où le président du PS avance que les riches "une fois qu’ils ont acheté deux ou trois maisons, des voitures, des tableaux, des yachts et des caves à vin, achètent des produits financiers". Pour un professionnel, "réduire l'investisseur en bourse à cette image est catastrophique. Je peux vous assurer que je n'ai pas deux ou trois maisons et un yacht".

Le "plan B" de Magnette qui consiste à taxer tous les comptes-titres avec un taux progressif a également fait réagir. Lors de la discussion, mercredi, en commission des finances de la Chambre, le PTB a déposé un amendement pour utiliser, pour cette taxe compte-titres, "l’échelle Magnette". L'avant-projet de loi prévoit une taxation de 0,15% à partir d’1 million d’euros. "Si on devait nous dire qu’il y a une discrimination, il faudra passer à un autre système, expliquait Paul Magnette. Le plus simple serait d’avoir un taux progressif, c’est-à-dire de taxer l’ensemble des comptes-titres : 0% jusqu’à un certain niveau, puis 0,10% puis 0,20%, puis 0,30%, jusqu’à 2 ou 3% pour les vraiment hyper, hyper riches."

Feignant de croire que cette solution de rechange pouvait d’ores et déjà s’appliquer, le PTB a donc proposé de remplacer dans le texte le taux de 0,15% par un taux variant de 0% à 3%. Inutile de dire qu’il a fait chou blanc. Ses interventions interminables et ses attaques répétées vis-à-vis des socialistes et des Verts, qu’il accuse de défendre une taxe auxquelles les grandes fortunes échappent totalement, mais qui va peser sur les classes moyennes, ont pas mal irrité l’aile gauche de la majorité. Il était d’ailleurs assez cocasse de voir que le PTB rejoignait, dans sa défense des petits épargnants qui investissent en branche 23, et qui seront vraisemblablement touchés indirectement par cette taxe, les positions de la N-VA et même du Vlaams Belang…

Twitter a aussi du bon

On critique souvent Twitter, mais le réseau social est aussi à la base de belles histoires. En octobre dernier, le campus numérique BeCentral cherche à soutenir le personnel du CHU Saint-Pierre, en première ligne face à l’épidémie de Covid-19. Les équipes de BeCentral créent un crowdfunding pour organiser un stage mêlant codage et théâtre pour 12 enfants du personnel de l’hôpital. Objectif : récolter 1.800 euros. L’initiative est postée sur Twitter et apparaît dans le fil d’actualité d’Octave Klaba, fondateur et président d’OVH, l’un des leaders mondiaux du stockage informatique. L’entrepreneur français à succès répond que si BeCentral arrive à organiser la même chose, mais en 10 fois plus gros, il le financera. Laurent Hublet et ses équipes le prennent au mot, décident de relever le défi et organisent un stage pour 120 enfants pendant les vacances de carnaval. Lorsque les inscriptions se sont ouvertes, Octave Klaba ne s’est pas défilé, il a tenu parole et a ouvert son chéquier pour financer le stage en donnant 15.000 euros de sa poche. Pas d’entourloupe ni de chute mesquine. Twitter, c’est aussi ça.

Ce n’est pas moi, c’est l’autre

Récemment, en commission à la Chambre, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a été interrogé par la députée Vanessa Matz (cdH) sur la remise des copies des dossiers classés sans suite. Habituellement, cette tâche incombe aux greffes, mais face à la surcharge de travail, ceux-ci ont déclaré qu’ils ne le feraient plus, renvoyant les demandeurs vers les parquets. Ceux-ci, estimant qu’ils n’étaient pas outillés pour cela, ont renvoyé la balle dans le camp des greffes. Après avoir admis que cette remise des copies des dossiers classés sans suite devait normalement être assurée par les greffiers, le ministre de la Justice n’a pu que constater le blocage le plus complet de la situation. Finalement, il a demandé une modification de la loi afin de préciser que cette remise des copies doit bel et bien se faire par les greffiers. Enfin, le ministre a ajouté que dès que les dossiers électroniques seront opérationnels, il sera possible d’en obtenir une copie numérique. En attendant l’arrivée du RER ou le retrait des échafaudages...

Le cadeau de Noël de Stéphane Moreau

Le PTB goûte peu la récente transaction pénale signée entre le parquet de Liège et Stéphane Moreau dans le dossier Tecteo/Ogeo. Au-delà du principe même, c’est également l’opacité de l’opération qui a été (vertement ) critiquée par le député Nabil Boukili en commission Justice à la Chambre. « Aujourd’hui, en Belgique, les criminels en col blanc peuvent détourner l’argent du contribuable sans jamais avoir à rendre de comptes », a déclaré le député, souhaitant du ministre de la Justice une position claire sur la transaction pénale. Comme il l’avait déjà dit, Vincent van Quickenborne a précisé que cette loi sur la transaction pénale serait ajustée, si nécessaire.

Histoire de contrats signés mais non lus....

Une mésaventure britannique qui rappelle un épisode wallon...

Embêtant. Victoria Prentis, sous-secrétaire d'État à la pêche du gouvernement britannique, a reconnu qu'elle n’avait pas lu avant de le signer l’important accord sur la pêche entre l’Europe et le Royaume-Uni conclu le 24 décembre. En cause : les festivités de Noël ! Or, depuis le 1er janvier, les plaintes des pêcheurs écossais notamment se multiplient concernant les surcharges administratives et les certificats sanitaires… « L'accord est intervenu alors que nous étions tous très occupés la veille de Noël, et dans mon cas, à l'organisation des festivités locales » a indiqué Prentis devant une commission parlementaire, suscitant la colère des pêcheurs.

Sur les réseaux sociaux, d’aucuns se souviennent d’un épisode assez similaire en Belgique avec un homme politique wallon qui avait signé un contrat avec Bernie Ecclestone pour le Grand Prix de F1 à Francorchamps sans avoir lu le contrat… car il était en anglais. Ce contrat signé en 2003 fut jugé par la suite ruineux et bien trop contraignant. Jean-Marie Happart (PS) était directement visé même s'il s'est toujours défendu. «Je n'ai jamais dit que je n'ai pas lu le contrat. J'ai dit qu'il y avait une partie en anglais et une autre en français. J'ai lu cette dernière».

"Beneleague" de la finance?

Quand Pierre Wunsch fait cause commune avec son homologue de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot.

Vendredi prochain, le 22 janvier, la Banque nationale de Belgique (BNB) sera "à votre écoute". Une table ronde numérique est organisée au cours de laquelle des représentants d'organisations de la société civile belge partageront leur point de vue (Unizo, Fondation Roi Baudouin...) sur la politique monétaire dans le cadre de la grande revue stratégique menée par la BCE. Il s'agira aussi d'évoquer les attentes et préoccupations économiques des différents acteurs et la manière dont la BNB communique.