Découvrez les coulisses de la rédaction.

Nos ministres peuvent partir en vacances à l’étranger...

Un arrêté émanant de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a retenu toute notre attention. Il s’agit de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 qui détaille les dernières mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus. L’annexe 2 de ce texte réglementaire dresse la liste des onze exceptions à l’interdiction des voyages non essentiels vers l'étranger. On peut notamment y lire : « Les voyages suivants sont considérés comme essentiels : 1° les voyages effectués pour des raisons purement professionnelles (…); 2° les voyages des diplomates, ministres, chefs d'Etat et de gouvernement ». Réaction sarcastique d’un juriste (qui a souhaité garder l’anonymat) : « Il est donc officiellement admis que les ministres peuvent voyager vers l’étranger pour le plaisir, sans quoi le point 1 aurait suffi. Ou alors, être ministre n’est pas une profession. Il est vrai qu’aucun diplôme n’est requis… » Par évident, la légistique dans l’urgence, pas vrai Annelies ?

Les Tueurs du Brabant plus forts que Nethys

En octobre 2019, une réunion au sommet a eu lieu entre le procureur général de Liège et le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw. Au menu des discussions: le dossier Nethys, ouvert à la suite d’une dénonciation pénale de Pierre-Yves Dermagne, alors ministre wallon des Pouvoirs locaux. Et le sujet: qui va s’emparer de ce dossier éminemment politique. À l’époque, les deux hauts magistrats s’étaient accordés pour laisser la main au parquet général de Liège. Mais pourquoi, on ne l’avait pas su, alors. C’est le cas aujourd’hui: le porte-parole du parquet fédéral Eric Van Duyse nous indique que si l’instance n’a pas pu prendre le dossier, c’est notamment parce qu’il n’avait alors pas les effectifs suffisants pour une telle enquête… à cause de la relance du dossier des Tueurs du Brabant wallon. Et aussi parce qu’un dossier était déjà ouvert à Liège. Christian De Valkeneer, qui a dirigé l’enquête sur les Tueurs du Brabant durant de longues années, a acquiescé en connaisseur...

Molière ou basket ?

Les conséquences des visioconférences... Lors d’une conférence via Zoom, le président du comité de direction de la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW) a évoqué avec deux journalistes les difficultés du secteur de l’habillement. « Dans les chaussures, c’est surtout la molière qui souffre », a affirmé Olivier Vanderijst. Parce qu’avec l’avènement du télétravail, on ne ressent plus le besoin de renouveler son stock de chaussures de ville… Puis, pour prouver ce qu’il raconte, le dirigeant du holding public s’est levé de sa chaise, ce qui a permis aux journalistes de constater qu’Olivier Vanderijst ne portait, sous son bureau, qu’un jeans et des baskets. Fair-play, les deux plumitifs ont également quitté leur siège, pour révéler qu’ils portaient eux aussi des jeans, mais surtout des pantoufles ! Comme quoi, le Covid fait le moine ou, en tout cas, le pauvrement vêtu…

Des prix pour les leaders d'opinion

Vue en plein écran Muriel Bernard. ©Jonas Roosens

La revue Lobby qui organise chaque année la cérémonie des Lobby Awards n’a pas eu de chance. Déjà, elle avait dû se priver du public en raison du coronavirus. Mais en outre, elle avait prévu de diffuser son événement depuis le Palais des Beaux-Arts. En raison de l’incendie de la toiture et des dégâts des eaux, il a fallu trouver dare-dare une solution alternative. Direction le Théâtre du Vaudeville où de nombreux prix ont été décernés, dont celui du « buzz » de l’année. En la matière, Sophie Wilmès et son fameux kayak (oui, elle a testé et cela s'est terminé dans l'eau) a devancé Koen Geens (qui avait tant de mal à mettre son masque) et Marius Gilbert (et son appel aux influenceurs). Ce dernier décroche le prix d’expert de l’année.

Le prix du Leader économique de l’année a été remis à la cofondatrice d’eFarmz, Muriel Bernard (photo). Il s’agit ici de récompenser celui (ou celle) qui s’est démarqué durant l'année en matière de communication et de présence médiatique. Emna Everard (Kazidomi) et Frédéric Rouvez (Exki) complètent le podium. La victoire de Muriel Bernard a été saluée par Ilham Kadri qui a confié au passage que les équipes de Solvay faisaient appel aux services de livraison de box repas et de paniers bio d'eFarmz. Une bonne pub...