Les coulisses de la rédaction

"Non, le télétravail ne rend pas heureux"

Le CEO du promoteur immobilier Atenor a le sens de la formule. Pour débuter sa visioconférence organisée par l’Ecofin Immo Club, Stéphan Sonneville annonce d’emblée une "breaking news": une nouvelle variante du Covid est apparue! C’est le WFH qui s'attaque au système nerveux des individus. Heureusement, un vaccin sera bientôt disponible: le BTO. Traduction : le virus WFH, c’est le “work from home” et le vaccin BTO, c’est le “back to office”. On l’aura compris, le patron d’Atenor n’apprécie pas le travail à distance et tacle au passage ces patrons qui affirment que "le télétravail rend les gens heureux". "Je ne partage pas cette déclaration". Sans remettre en question les mesures sanitaires, il n’aspire qu’à une chose: le retour des équipes au bureau. "Le télétravail existait déjà avant la crise du Covid, mais aujourd’hui il se propage comme un virus". Et il risque de persister après la crise. Or, c’est cela qui pose problème, parce que l'on risque de nuire à la culture d'entreprise, à l'esprit d'équipe, à la créativité et à la productivité collective. "Le réveil risque d’être douloureux pour certaines entreprises et certains travailleurs", lâche-t-il.

Certains diront qu’il défend son business de bureaux? Il s’en défend. Est-il perturbé par la décision de Proximus qui envisage de déménager et surtout de réduire ses espaces de moitié pour notamment tenir compte du télétravail de ses employés? Non, assure-t-il. D'ailleurs, Atenor, avec des partenaires, propose de nouveaux bureaux à Proximus et, toujours avec des partenaires, est candidat à l'acquisition des anciennes tours.

Une furtive Première ministrable

La patronne de la SNCB revient avec fracas dans l’actualité cette semaine. Sophie Dutordoir et son "caractère fort" - dixit son indisposé ministre de tutelle Georges Gilkinet (Ecolo) - forment un poids lourd du monde patronal depuis longtemps. Elle a fait ses preuves comme on dit, singulièrement dans le monde politique où sa proximité avec le CD&V l’a placée dans le viseur de certains partis durant les longues négociations qui ont abouti à former le gouvernement De Croo. Au cœur de l’été en effet, son nom a brièvement circulé en tant qu’option pour le 16 rue de la Loi, remonte-t-il aux oreilles de L’Echo. Il y avait là une certaine logique alors que les efforts des uns et des autres décuplaient pour convaincre le CD&V d’embarquer dans le gouvernement sans la N-VA. Offrir aux démocrates chrétiens flamands le poste de Premier en échange de ce douloureux sacrifice a été examiné. L’évocation se heurtait cependant à un écueil: le candidat naturel du CD&V, Koen Geens, ne convenait pas à grand monde. Dès lors, pourquoi pas une femme d’expérience issue de la société civile proche du parti? L’idée n’a fait que flotter un temps dans la tête de quelques-uns et n’a jamais été mise sur la table des négociations. Partie remise?

Zoom, le coup fatal pour la cravate?

Avant les années 1990, on voyait encore beaucoup d’employés cravatés, que ce soit dans les administrations, les entreprises et même les salles de rédaction des journaux (si, si, on vous l’assure). Aujourd’hui, dans beaucoup d’endroits, y compris dans les entreprises, la cravate n’est plus de rigueur. La mode Silicon Valley est passée par là: cool, man! Et que dire alors des visioconférences en cette période de Covid-19? Les Zoom, Teams et autres Lifesize sont peut-être en train de lui porter un coup fatal. Si vous êtes chez vous et que vous participez à une visioconférence, porter la cravate et le costume, cela sonne totalement faux. Car dès la conférence terminée, vous opterez pour une tenue plus décontractée. Parfois, ces visioconférences recèlent d'ailleurs leur petit lot de surprises. En début d’année, on se souvient d’un certain Bart De Wever donnant une interview chez lui via visioconférence, sans cravate et… sans pantalon. Parmi les dirigeants belges, certains sont plutôt anti-cravate. Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch, en fait partie. Stéphan Sonneville, le CEO de la société immobilière Atenor, lui, n’en porte jamais. Et cela peut poser quelques problèmes lorsqu’il s’agit de donner une conférence au Cercle Royal Gaulois où la cravate reste OBLIGATOIRE. Si vous n’en avez pas, le Cercle vous en prêtera gentiment une à l’accueil. Un épisode qui a d’ailleurs laissé un affreux souvenir au patron d’Atenor. Et puis, il y a ces patrons rarement pris en défaut, pour qui la cravate reste un "must" même en visioconférence, comme Max Jadot (BNP Paribas Fortis), Vincent Van Dessel (Euronext) ou encore Bruno Colmant (Degroof Petercam). À quand une Ligue des défenseurs de la cravate?

Vous avez dit destruction créatrice?

Le moratoire sur les faillites est officiellement venu à échéance le 31 janvier dernier alors qu’une réforme de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) va être mise en place. Mais ceci n’a pas fait disparaître les inquiétudes. Dans L’Echo, Eric Van den Broele (Graydon) avait déjà exprimé ses craintes. "Il ne s'agit plus ici de destruction créatrice, comme en période de crise normale, où les 5 à 6% d'entreprises les plus fragiles disparaissent sans dégâts à long terme, mais d'une destruction dangereuse, aux effets encore inconnus." Une référence à l’économiste Joseph Schumpeter et peut-être aussi une réponse aux propos de Marc Raisière, le CEO de Belfius, qui affirmait que si certains restaurants disparaissaient, ce ne serait pas grave pour l’économie car d'autres naîtront sur leurs cendres. Même si Marc Raisière s’est excusé, certains restaurateurs n’ont toujours pas digéré l'affaire, menaçant même de clôturer leurs comptes chez Belfius. Il nous revient aussi que dans les agences de la banque, les propos du patron ont fait grincer des dents. Car ce n’est pas Marc Raisière qui est en contact direct avec les clients que sont les PME locales, dont les restaurateurs...

Un duo qui se reforme

Patrick Jeanmart va travailler à nouveau avec Christian Homsy. Directeur financier de Celyad Oncology pendant onze ans, Patrick Jeanmart avait quitté la biotech de Mont-Saint-Guibert en 2018 pour se tourner vers de nouveaux défis. Il avait rejoint deux ans plus tard Hyloris comme chief operating officer, poste qu’il abandonna juste avant l’IPO de la société, pour laquelle il continua néanmoins à travailler. D’ici peu, Patrick Jeanmart va à nouveau travailler avec son ancien patron chez Celyad: il va en effet quitter Hyloris pour rejoindre Christian Homsy, qui vient de créer à partir des USA une start-up avec plusieurs pointures scientifiques de l'université de Pennsylvanie. Christian Homsy, qui avait lui-même passé la main chez Celyad en mars 2019, veut en effet développer en Belgique sa nouvelle biotech, qui répond au nom de Teefib et qui à vise à développer de nouveaux traitements CAR-T contre la fibrose.

Voo contre Voo

