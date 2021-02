Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

Ces projets qui ont disparu des radars...

On ne se moque pas des abeilles et de leur utilité, mais bon, en matière de relance, il n'est pas évident d'affirmer qu’elles soient d’une utilité économique incontournable. Ces charmants petits animaux, au demeurant essentiels pour la biodiversité, ont pourtant failli faire partie du plan de relance belge. Il faut remonter au tout début des travaux du gouvernement wallon pour les débusquer. Avant de faire un tri sélectif sur les projets définitifs à déposer auprès du secrétaire d’État Thomas Dermine, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo avait déposé une quantité assez incroyable de projets pour près de 10 milliards d’euros. Si certaines de ces fiches ont été reprises dans la version finale du plan de relance de la Belgique comme le prolongement du tram à Liège ou la création d’une Biotech School à Charleroi, d’autres idées de relance ont disparu des radars comme cette surprenante fiche envoyée par la ministre Céline Tellier qui proposait d’octroyer des moyens financiers à des ASBL pour le développement de ruches en Wallonie. Bon, après tout, elle ne fait que jouer son rôle en tant que ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal. Et puis, est-ce vraiment moins bien que les échafaudages de Mathieu Michel?

Votez Delusinne!

"Un parti qui s'appellerait Delusinne..." Philippe Delusinne, patron de RTL Belgium depuis bientôt vingt ans, s’est confié le week-end dernier à 7 Dimanche, le gratuit dominical du groupe Sudpresse. Pas de grandes révélations pour ceux qui connaissent bien le personnage. Il y développe à nouveau sa "théorie de la commode" - vie privée et vie professionnelle sont chacune rangées dans des tiroirs bien séparés – et réaffirme son attachement à la chose publique. Celui qui fut naguère conseiller en com d’Elio Di Rupo alors qu’il dirigeait l’agence de pub Young & Rubicam à la fin des années 1990, explique ainsi que la politique sera "un regret de sa vie" et confie que s’il devait se présenter à des élections il ne saurait pas sur quelle liste le faire: "Si je faisais de la politique, je ferais un parti qui s’appellerait Delusinne", lance-t-il en boutade. Auquel cas ce ne serait pas une première, puisqu’on a connu dans le passé des listes portant le patronyme de leur leader comme Rossem, du sulfureux escroc Jean-Pierre Van Rossem ou la Lijst Dedecker du populiste entraîneur de judo…

L'homme aux 400 cravates

Mais oui, il y a encore des hommes qui aiment porter la cravate. Dans cette même rubrique la semaine dernière, nous vous racontions que de plus en plus de représentants du monde des affaires avaient tendance à tomber la cravate lors de leurs réunions Zoom, la crise sanitaire ayant comme conséquence inattendue de mettre au placard cet attribut vestimentaire pourtant - jadis - essentiel à l’apparence des hommes de pouvoir (les femmes n’étant pour le coup pas concernées).

Preuve encore cette semaine avec Pierre Wunsch qui avait abandonné la cravate lors de la conférence de presse de la Banque nationale de Belgique pour présenter le rapport annuel de l'institution, au contraire de son directeur de la communication Geert Sciot. Quelques-uns font donc toujours de la résistance. C'est le cas du sémillant Bruno Colmant, caricaturé par Nicolas Vadot en portant une jusque dans son lit. Un dessin qui a eu le don de faire sourire le CEO de Degroof Petercam et qui a eu son petit succès sur les réseaux sociaux. Piqué au vif, l'avocat Herman Craeninckx, l'ancien président du Cercle de Lorraine (aujourd'hui Hôtel de Mérode), n’a pas manqué de nous faire parvenir une photo de son impressionnante collection: 400 cravates, ni plus ni moins, ajoutant que personne ne le battait sur ce terrain. Prochaine bataille en vue: qui a le plus grand nombre de paires de chaussettes assorties ?

Les vertus de la patience

Enfin une nomination à l’ABC… Alors qu’on a relancé pour la troisième fois en deux ans et demi la procédure de sélection d’un président et d’un auditeur général pour l’Autorité belge de la concurrence (ABC), le régulateur vient d’hériter à titre définitif d’un directeur des affaires économiques. Ou plutôt d’une directrice, en la personne de Griet Jans. De quoi rassurer un peu la direction de l’ABC, dont le président qui assure l’intérim depuis 2018 (et qui a atteint le vénérable âge de 71 ans) s'est déjà montré très patient… Le poste faisait aussi partie du lot initial de responsables à sélectionner, mais madame Jans, qui s’était présentée dès le premier appel à candidat fin 2018, avait obtenu d’emblée une bonne note de la commission d’examen, ce qui avait permis de la nommer à titre temporaire en septembre 2020. Le ministre de l’Économie, puis le gouvernement De Croo ont donné leur feu vert à sa nomination ferme et entière, pour un mandat de six ans renouvelable. Voilà donc un poste de pourvu à l’ABC, ouf! Il ne reste plus à nommer ou renouveler qu’un président, un auditeur général et… vingt assesseurs!

Les réserves d'un régent

Vue en plein écran Marc Leemans ©Photo News

Marc Leemans, président de la CSC, a refusé d’endosser deux paragraphes du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique. Le premier qualifie les retraites anticipées de "recettes du passé". Le deuxième affirme que le gel de la dégressivité des allocations de chômage devra disparaître dès que la création d’emplois reprendra. "Je ne peux pas souscrire à cela", explique Marc Leemans. "Sans retraites anticipées, les travailleurs plus âgés licenciés en période de crise tombent sur le chômage pur et simple, qui est trop bas. Et concernant la dégressivité des allocations, une étude de Conseil central de l’économie dit qu’il n’y a aucune preuve qu’elle pousse les gens à reprendre plus rapidement un emploi."

Ce genre de réserve n’est pas une première: il y a deux ans, ni Marc Leemans ni Robert Vertenueil (alors président de la FGTB, mais qui ne fait plus partie aujourd'hui du Conseil de régence) n’avaient signé ce rapport annuel. L’an dernier, par contre, tout le Conseil avait endossé l’entièreté du rapport. "J’avais pu faire modifier pas mal de paragraphes, et en pesant les plus et les moins, j’avais décidé de souscrire, explique Marc Leemans. Et étonnamment, cette année-là, on ne m’a pas questionné sur ma position…"

