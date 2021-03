Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

Christine et les Daft Punk

Quand le duo électro français s'invite à la réunion de la BCE. Au début mars, Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne, était largement sorti des sentiers battus. L’Italien n’avait pas hésité à citer le duo électro Daft Punk (qui vient de se séparer) dans la conclusion d’un discours sur la politique monétaire (si, si…). Afin de résumer son point de vue, il avait utilisé le titre d’un morceau datant de 2001 "Harder, better, faster, stronger" (plus durement, meilleur, plus vite, plus fort). "Plus durement, nous nous efforcerons de combler les déficits (gaps) de production et d'inflation, meilleures seront les perspectives de l'économie de la zone euro. Et plus vite nous y arriverons, plus fort sera notre potentiel de croissance", avait-il dit lors d’un discours à l’Université Bocconi de Milan. Son message à peine masqué: la BCE doit tout faire pour soutenir la croissance. Et à cet égard, elle doit combattre la hausse des taux de rendement des obligations d’État qui menace la reprise. Le rigoureux Jens Weidmann, le président de la banque centrale allemande, avait fait la moue. "Pour être honnête, je n'avais jamais pensé au punk auparavant", avait répliqué Weidmann (mais connaît-il Daft Punk?). Il avait renvoyé à la partition "plutôt calme" des débats au Conseil des gouverneurs de l'institut monétaire. Ce jeudi, la BCE a entendu (en partie) le message daftpunkien. Elle va accélérer le rythme (faster) de ses achats d’obligations pour contrecarrer la hausse des taux. Interrogée lors de la conférence de presse sur les propos de Fabio Panetta, Christine Lagarde s’est réjouie que le banquier italien ait cité un duo français dans son discours. Nous parions un euro que la présidente de la BCE a déjà dansé sur "One More Time". Il y avait Christine and the Queens, il y a maintenant Christine et les Daft Punk…

Vue en plein écran Christine Lagarde. ©EPA

Des apps d'Avocats.be touchées

Après le Centre Pompidou ou Bruxelles-Environnement, pour ne citer que ceux-là, il apparaît qu’Avocats.be a également été touché par l’incendie qui a ravagé OVH, la société basée à Strasbourg et qui héberge une série de serveurs informatiques. OVH abritait les applications informatiques d’Avocats.be, apprend-on à la lecture de la Tribune, la newsletter des avocats. Différentes applications ont été touchées, dont Lgobox, un logiciel de gestion des ordres au niveau de la formation continue, et Onesource, l’annuaire centralisé des avocats. Bonne nouvelle par contre, DPA, la plateforme digitale des avocats et le site d’Avocats.be fonctionnent encore. Tout n’est pas perdu. De là à imaginer que les avocats s’apprêtent à remiser les fax au grenier, il y a encore un pas que nous n’oserions pas franchir.

Le journalisme mène à tout....

... à condition d’en sortir. La rengaine est connue, mais un de nos anciens confrères Christian Carpentier semble l’appliquer à merveille. Après avoir officié une vingtaine d’années à la DH et six ans chez SudPresse, il avait été porte-parole d’Alda Greoli (cdH) durant neuf mois avant de s’en aller rejoindre les rangs du ministre David Clarinval (MR), alors en charge du Budget au fédéral. Il y était resté un an environ et voilà qu’on le retrouve comme porte-parole du Secrétariat général de l’Enseignement catholique, le Segec. Notons que Marie Stasse, qui avait quitté le Centre de Crise pour remplacer Christian Carpentier chez David Clarinval est retournée au Centre de Crise.

Quand un patron s'emporte

Les téléconférences ont quand même des limites… Lundi, rendez-vous est pris avec Alexandre de Juniac, le grand patron de l’Association du transport aérien international (Iata), histoire de faire le point sur la situation (pas brillante) de l’aviation. En vidéoconférence, évidemment. À l’heure dite, notre spécialiste aéronautique se branche. Il voit tout le monde (le directeur de la communication est là aussi) et c’est réciproque. Mais, visiblement, ses interlocuteurs à Genève ne l’entendent pas. Essais, re-essais, on se parle par signes. Curieusement, notre journaliste-maison entend tout, y compris de Juniac qui s’emporte sur son ordinateur : "Mais qu’est-ce que c’est comme m…, jamais vu un truc pareil !" et puis arrive un florilège de noms d’oiseaux, dont on vous épargne la couleur. Au final, il est décidé de se parler par téléphone. Bien entendu, on a demandé au boss du transport aérien si c’était une manière de montrer que les télé-conférences avaient leurs limites et que le présentiel restait encore d’actualité (ce qui signifie plus de voyages aériens) et il a nié. Évidemment, mais il y aura toujours un doute. Reste que le "face to face" ne disparaîtra pas de sitôt ; il reste un élément essentiel des relations d’affaires. Tout comme dans une interview d’ailleurs. Mais de Juniac en live avec ses bretelles et en colère, ça vaut son pesant de fous-rires!...

Êtes-vous plutôt Brel ou Star Wars?

La Banque nationale et ses modèles économiques divergents. C’était en septembre 2019, bien avant que l’on parle du Covid-19. Le gouverneur Pierre Wunsch était ravi de présenter le nouveau "Business Cycle Monitor", qui permet d'évaluer la conjoncture du trimestre en cours et d'en déduire une prévision de croissance. La BNB avait choisi deux petits noms pour ses nouveaux modèles: le modèle Brel (pour BRidge et ELastic dans le jargon économique) et le modèle R2D2, comme le petit robot dans la saga Star Wars. Ceci parce qu'il a été développé par l'équipe Recherche et développement (R&D) de la BNB et qu'il en est à sa deuxième version. Pour la petite histoire, avec son modèle Brel, la Banque pensait avoir trouvé un nom attractif et surtout bien belge, en référence au grand Jacques. Ceci jusqu'au jour où le modèle a été présenté aux Etats-Unis et que l'on a demandé aux Belges pourquoi ce modèle portait le nom d'un chanteur... français. Si on vous parle de Brel et de R2D2, c'est parce que la BNB a publié cette semaine ses prévisions. Le modèle Brel prévoit un taux de croissance d'environ 0,45% au premier trimestre 2021 alors que R2D2 est nettement plus pessimiste et estime la croissance à environ zéro. Bref, c'est le grand écart. La Banque explique que l'incertitude liée à ces modèles est exceptionnellement élevée, étant donné les chocs considérables survenus depuis le début de la crise du coronavirus. En conséquence, il a été décidé de compléter les modèles par des informations recueillies auprès d'autres sources, ainsi que par des avis d'experts. Finalement, la BNB dit tabler sur une croissance de 0,5% au premier trimestre. Ce qui la rapproche plus de la prévision de Brel pour "le plat pays"...

