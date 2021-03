Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

Ça ira mieux demain

Pauvre Annie Cordy! Ses oreilles ont bien dû siffler ces dernières semaines. Plus personne n’ignore que le résultat d’une consultation populaire a décidé de débaptiser le tunnel Léopold II pour lui donner le nom de tunnel Annie Cordy. À l’annonce de cette nouvelle, les réseaux sociaux se sont enflammés comme rarement. Pourquoi avoir choisi un tunnel et non un parc ou une impasse bucolique pour la chanteuse née sous le nom de Léonia Juliana Cooreman? Pas faux…. Notez, si l’idée était d’affubler ce tunnel d’un nom féminin, on aurait pu rester dans la famille royale. Tunnel Delphine Boël, ça claque et ça rime. Tunnel Delphine de Belgique de Saxe-Cobourg, ça aurait quand même de la gueule ! D’autres se sont émus du nombre de femmes d’exception restées sur le carreau et n’ayant d’autre choix que de s’incliner devant le futur tunnel Tata Yoyo. Dans les noms retenus, il y avait Simone Veil, Marie Curie ou Marguerite Yourcenar, pour ne citer qu’elles. En cours de route, quelques noms furent rajoutés, dont celui de Marie Popelin. Cette dernière, première femme docteur en droit, diplômée de l’ULB en 1888, n’a jamais été autorisée à prêter son serment d’avocate par la cour d’appel, une décision confirmée par la cour de cassation. Récemment, l’ASBL Quartier des Arts a proposé au bourgmestre Philippe Close de rebaptiser la rampe d’accès qui relie le Palais de Justice au quartier des Marolles du nom de Marie Popelin. Concernant cette rampe d’accès, récemment débarrassée de son parking sauvage, la ville de Bruxelles vient aussi de lancer un appel à projets afin d’utiliser au mieux cet espace. "L'objectif de cet appel à projets est d'activer les rampes de manière créative au moyen d'interventions temporaires et d'y tester les différents usages qui pourront inspirer le réaménagement définitif", lit-on dans l’appel à projets qui prévoit des subventions allant de 500 à 25.000 euros. Et si on transformait cet espace pour y organiser des cours de danse en plein air sur des airs d’Annie Cordy. On pourrait y jouer à pleins tubes "ça ira mieux demain"… On peut toujours rêver, non ?

Quand Ducarme fait casquer Dermine

Cela a chauffé un peu entre Denis Ducarme et Thomas Dermine... "La prochaine fois que nous abordons avec le secrétaire d’État la question du plan de relance, s’il nous donne encore si peu d’information, qu’il vienne avec un casque, mais alors un gros!", a lâché mercredi en commission de l’Économie de la Chambre un Denis Ducarme (MR) décidément très remonté contre le secrétaire d’État à la relance Thomas Dermine (PS), à qui il reproche de ne pas aider spécifiquement les secteurs les plus affectés par la crise du coronavirus. On suppose que le parlementaire libéral ne va pas mettre sa menace à exécution et en venir aux mains, mais il a été tout sauf tendre lors de cette séance, cherchant même à faire appliquer à Thomas Dermine la toute nouvelle règle qui venait d’être décidée en conférence des présidents, qui est de ne plus donner la parole à un interlocuteur qui n’est pas muni d’un casque - une mesure destinée à faciliter le travail de traduction, en cette période où les réunions se tiennent en partie à distance. Thomas Dermine, qui avait compris que la séance aurait lieu uniquement par vidéoconférence et intervenait depuis son bureau, a eu beau s’excuser auprès des interprètes pour sa méconnaissance du règlement concernant les casques et aller chercher les écouteurs de son smartphone, cela n’a pas suffi à Denis Ducarme. "Ce n’est pas vraiment un vrai casque", s’est plaint ce dernier. "Ah, il faut un casque de pilote d’avion?", s’est étonné Dermine. La commission de l’Économie avait pourtant commencé dans une ambiance bon enfant, plusieurs parlementaires félicitant le secrétaire d’État pour la récente naissance de sa fille - la N-VA lui avait même préparé une petite carte en français, qu’elle a promis de lui remettre quand il viendrait en personne apporter les dragées.

Appel à candidatures à l'Union wallonne des entreprises

Rien d’anormal cela dit! Le mandat de trois ans de Jacques Crahay, le patron de l'entreprise Cosucra, se terminera dans quelques mois et il est temps de penser à la relève. La particularité de cette campagne repose cependant sur le mode de désignation, plus participatif. Si jusqu’ici, chaque président était désigné par ses pairs au sein de l’Union wallonne des entreprises, le processus était relativement fermé et discret avec un candidat généralement issu d’un cercle restreint. Les règles de gouvernances ont aujourd’hui quelque peu évolué et les 7.000 membres de l’UWE ont reçu un mail les invitant à poser leur candidature. Il faudra évidemment montrer patte blanche, être à la tête d’une entreprise saine et active dans "un business correct" pour espérer avoir une chance d’être retenu. Les prétendants ont jusqu’au mois de juin pour se manifester auprès du président sortant. Jacques Crahay a débuté son mandat en septembre 2018.

L’art de l’encodage (ou pas)

Vue en plein écran ©Photo News

Depuis quelques jours, les observateurs s’interrogent sur le taux de vaccination qui avance moins vite en Wallonie par rapport à la Flandre. Lors d’un précédent comité de concertation, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s’était même montré très critique au sujet des taux de vaccination enregistrés côté francophone. Mais pourquoi diable cette lenteur alors que les responsables politiques wallons assurent que les doses de vaccin sont liquidées? Le mystère est élucidé, tout au moins partiellement, et il est administratif. Il semble que les hôpitaux ne soient pas aussi tatillons qu’espéré dans l’encodage administratif des personnes vaccinées. En province du Luxembourg par exemple, l’hôpital Vivalia est particulièrement pointé du doigt. Outre son personnel médical, l’hôpital a également été désigné comme centre de vaccination pour le personnel de première ligne. Or, à la fin de semaine dernière, à en croire les chiffres rentrés par Vivalia dans le système d’encodage, quelques dizaines de personnes seulement auraient été vaccinées. Négligence, oubli, surcharge de travail, mauvaise organisation interne, difficulté à rentrer dans le système d’encodage…? La situation ne serait pas propre à Vivalia uniquement, dit-on. Mais cela fait bondir les responsables politiques wallons qui doivent essuyer les critiques de leurs homologues flamands sur la lenteur dans la campagne de vaccination dans le sud du pays. Au-delà du sarcasme politique, ce retard pourrait entraîner d’autres problèmes comme le risque de reconvocation de certaines personnes vaccinées ou même des difficultés pour les personnes non encodées à obtenir leur certificat vaccinal.

Scope Ratings n'oublie pas Bruxelles

Scope, première agence européenne indépendante de notation de crédit, continue à grandir, avec l’acquisition de l’agence allemande Euler Hermes Rating. La société, créée en Allemagne en 2002, prépare aussi pour les prochains mois une levée de fonds pour renforcer son caractère paneuropéen. Divers acteurs (assureurs, asset managers…) devraient intégrer le capital, dont en principe des acteurs belges. L’agence va par ailleurs entrer à la fin de cette année dans la phase finale pour être référencée comme agence de rating par la Banque centrale européenne, une étape particulièrement importante. Dommage finalement que cette agence ne soit pas présente à Bruxelles, capitale de l’Europe. Mais Scope assure que la Belgique n’est nullement oubliée, bien au contraire. Le Français Marc Lefèvre est le directeur pour Scope Ratings du développement en France, en Belgique et au Luxembourg. Précédemment associé du cabinet EY, il a également dirigé les activités de listing d'Euronext. "Je viens d’Euronext et donc je connais parfaitement l’importance de Bruxelles sur le plan européen" dit-il. Scope devrait d'ailleurs annoncer prochainement un deal avec un émetteur belge qui recevrait ainsi sa toute première notation.

Vue en plein écran