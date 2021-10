Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

Un Cru aguichant mais parfois méconnu

Les assemblées générales d’actionnaires sont la plupart du temps l’occasion, pour les dirigeants d’une entreprise, de vanter les réalisations de l’année, la pertinence des investissements consentis et les perspectives offertes par ceux à venir.

Colruyt ne fait pas exception à la règle, et pousse même le bouchon un cran plus loin. Non content de dresser un panégyrique des activités (de plus en plus) diversifiées du groupe, le CEO Jef Colruyt s’est attardé sur la pertinence du modèle haut de gamme de son enseigne Cru, une sorte de Rob version champion des meilleurs prix. Plutôt confidentielle avec ses 4 magasins, tous implantés en Flandre, cette enseigne peine à atteindre le seuil de rentabilité. De quoi inciter à la prudence: il y a deux ans, le distributeur de Hal prévoyait d’ouvrir entre 15 et 18 magasins dans les 5 ans. Marc Hofman, le directeur financier, affirme désormais qu’il y a «de la place pour 6 ou 7 Cru supplémentaires». Le plafond se situe donc autour de 10 épiceries haut de gamme, au lieu de 20.

Visiblement, le président du groupe reste convaincu de l’apport des épiceries de luxe, allant jusqu’à exhorter les actionnaires présents qui n’ont jamais visité un magasin Cru à lever le doigt. Ils furent quelques-uns à le faire, un actionnaire wallon tenant à préciser qu’il n’en avait pas eu la possibilité faute d’en avoir un près de chez lui. «C’est une bonne excuse», a reconnu Jef Colruyt, précisant que cette lacune ne porterait de toute façon pas à conséquence. «Vous devez encore voter les points à l’ordre du jour.» Eh oui, il y a des priorités…

Ariane de Rothschild serait-elle un peu belge "une fois"?

Classée 27e fortune de l’Hexagone (elle a perdu 5 places dans le dernier classement de Challenges), Ariane de Rothschild, la présidente du Groupe Edmond de Rothschild, était de passage chez nous pour présenter les projets de développement de la succursale belge, qui compte recruter et aussi ouvrir un bureau à Gand (lire L’Écho du 30 septembre). Si elle peut inspirer d’autres femmes pour leur carrière, elle s’en réjouirait. «Les gens ont encore une certaine difficulté à imaginer une femme à la tête d’une banque», dit-elle avec une pointe de regret. Lors de l’entretien, la veuve de Benjamin de Rothschild, tragiquement décédé d’une crise cardiaque en janvier 2021, a aussi dit tout son amour pour la Belgique et pour Bruxelles en particulier. «Bruxelles est une ville que j’apprécie beaucoup. Les Belges sont des gens extrêmement chaleureux.» Pures déclarations de forme pour séduire son auditoire? Eh bien non. De 9 à 18 ans, celle qui est née d’un père allemand et d’une mère française a grandi en République démocratique du Congo (RDC), où son père travaillait pour une entreprise pharmaceutique. Quand elle est rentrée à 18 ans, un peu forcée, pour venir étudier en Europe, elle vivait à Paris, mais elle venait tous les week-ends à Bruxelles, parce que ses amis étaient en majorité belges et congolais. Elle connaissait bien le quartier de Matonge (et ses fêtes légendaires et colorées). À l’époque, ses amis étaient même surpris de l’entendre parler «belge» ou «bruxellois»: septante, nonante, fieu… Ariane de Rothschild, un peu belge? Non, peut-être…

À la fin, c’est l’avocat qui gagne

Aaaaaaah, l’informatisation de la Justice, ce monstre du Loch Ness dont tout le monde parle et que personne n’a jamais vu. En 2001, les autorités ont lancé un appel d’offres pour informatiser la Justice. Nom de code de l’opération 2.0? Le projet Phenix. Ce marché, estimé à l’époque à 22 millions d’euros, est finalement attribué à la société Unisys, qui se fait fort de transformer les fax en mails. Mais en 2005, le projet-pilote présenté ne convainc pas grand monde et la ministre de la Justice, Laurette Onkelinx, rompt le contrat. Dans les années qui ont suivi, le ton entre les parties est monté et l’affaire s’est retrouvée devant les tribunaux. L’État a tiré le premier en assignant Unisys et en lui réclamant 27,9 millions d’euros d’indemnités en remboursement de factures acquittées pour travail mal exécuté, pour recherches de solutions et pour mobilisation de personnel public. De son côté, Unisys a renvoyé la politesse, attaquant l’État à son tour en lui réclamant 18,5 millions en réparation d’erreur contractuelle et préjudice à l’image de l’entreprise. Récemment, en commission Justice à la Chambre, la députée Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) a demandé des nouvelles de ce dossier au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Sa réponse? Les deux parties se sont désistées et un jugement en ce sens a été rendu le 21 avril 2020. Pas un mot sur le coût final de l’opération. Une certitude, cependant, il y a au moins un gagnant dans l’aventure. Au cours de ces quinze années de procédure, l’avocat de l’État a touché 300.000 euros d’honoraires.

Les collaborateurs d’ex-ministres dans le viseur des verts

Le week-end s’annonce chargé pour le gouvernement fédéral, qui entre dans le dur de la négociation du budget 2022. Sous les vagues des déclarations de circonstances entre partenaires de majorité, les verts ont discrètement mis sur la table une mesure de gouvernance qui pourrait crisper quelques sourires. En écho à une proposition déposée à la Chambre, Ecolo et Groen entendent économiser quelques dizaines de milliers d’euros par an sur les collaborateurs accordés aux ministres sortants. Actuellement, tout ministre fédéral non reconduit a droit à deux équivalents temps plein pour cinq ans. Les écologistes voudraient réduire le dispositif à un collaborateur pendant deux ans. Passera, passera pas?

Liège n’est pas Bruxelles!

Pour celles et ceux qui ignoreraient encore que la principauté de Liège n’est pas Bruxelles, la présidente de la chambre des référés du tribunal de l’entreprise de Liège s’est chargée, cette semaine, de remettre les pendules à l’heure. Dans une affaire qui oppose des obligataires à l’assureur Integrale dans le cadre de la vente de ce dernier à Monument Re, une des avocates a expliqué qu’elle n’avait pas introduit d’action au fond car elle n’était pas certaine que les délais seraient tenus et qu’une décision serait rendue à temps. «Liège n’est pas Bruxelles, nous sommes capables de beaucoup de choses», a précisé la présidente, faisant implicitement référence aux problèmes d’arriéré judiciaire rencontrés par les justiciables dans la capitale.

