Les coulisses de la rédaction

À toute berzingue sur les routes belges

Tout arrive: un an après les faits, le Parlement européen a levé l’immunité d’un député flashé à 179 km/h sur la E411. Le procureur du Roi du «Béwé» va donc pouvoir poursuivre le chrétien-démocrate italien Fulvio Martusciello. C’est une petite victoire pour le ministère public, et pas la première. Depuis le début de la législature, c’est la troisième fois que le Parlement lève l’immunité d’un de ses élus pour infraction de roulage. Le Belge Filip De Man (VB) avait pour sa part été impliqué dans un accident de la route dans sa commune de Vilvoorde avec la circonstance aggravante de ne pas être resté sur place. Et la nationale-conservatrice hongroise Livia Jaroka (au passage: membre du groupe de travail sur la mobilité des députés), a elle aussi vu son immunité levée pour manque de modération sur la route à Uccle.

L’occasion de rappeler que l’immunité n’est pas un petit doigt derrière lequel les élus peuvent se cacher pour rouler au-dessus des lois, mais une protection pour leur permettre de faire leur boulot. Comme le montre une demande de levée d’immunité venue d’Italie et récemment rejetée, cette fois: le libéral belge Guy Verhofstadt était attaqué pour un tweet par lequel il avait dézingué le leader d’extrême droite Matteo Salvini. Ici, «un lien direct et évident» entre l’acte attaqué et le mandat parlementaire était établi.

Quand le salaire n’est plus la priorité des jeunes qui investissent en bitcoins…

Un salaire? Pas besoin, j’ai mes bitcoins.» C’est, en à peine exagéré, la réponse peu commune que reçoit de temps en temps Fabrice Brion, le CEO de I-care, lorsqu’il engage de jeunes codeurs. Le patron de l’entreprise de maintenance prédictive dans l’industrie tenait cette semaine un débat au Dôme de Charleroi, organisée par B4C (Business for Charleroi) et SD Worx. Le point du jour: combien le digital européen est en retard de développement par rapport aux Etats-Unis et à l’Asie. Et le bouillonnant CEO de l’Entreprise de l’année 2020 d’aborder la question de l’engagement de personnel (un nouvel employé par jour en moyenne depuis juillet): «Le paquet salarial n’est plus la priorité numéro un des jeunes lorsqu’ils cherchent un emploi. Quand je leur demande pourquoi, certains d’entre eux me répondent qu’ils ont déjà des revenus en provenance de la bourse et des cryptomonnaies. C’est une nouvelle donne qui exige de nous de faire preuve de flexibilité en termes de propositions d’engagement.»

À voir si cette assurance de notre prime jeunesse tient le coup dans ces moments vertigineux où le bitcoin joue la chute libre. Leurs fins de mois risquent d’être très variables. À moins d’avoir le numéro privé d’Elon Musk…

Extensa et Leasinvest, un mariage qui n’est pas cousu que de fil blanc

Redistribution des cartes chez Nextensa. Il y avait jeudi soir, en marge de la fête d’inauguration doublement en grandes pompes (dont celles de la Victoria d’AB InBev) du nouveau Food Market logé au cœur de la Gare Maritime, comme un vent coulis porteur d’air froid. Et un grand absent: le grand architecte des lieux, le CEO d’Extensa Kris Verhellen, auquel le site de Tour & Taxis doit énormément depuis 20 ans. Un rapide coup de sonde sous la charpente verrée et rénovée à grands frais et l’on apprenait que ce dernier avait été dégommé il y a une dizaine de jours. Et selon certains, on n’y aurait pas vraiment mis la manière pour le lui faire savoir.

«C’était évident, commentait à chaud un habitué du sérail immobilier. Lui et Michel Van Geyte (le nouveau patron du groupe fusionné Nextensa, ex-CEO de Leasinvest, NDLR) ne pouvaient pas cohabiter longtemps, vu leurs caractères trempés et la redistribution des cartes par laquelle on a dépiauté Pierre pour rhabiller Paul.» On apprenait également sur le quai de la gare que deux proches de Kris Verhellen au sein de la structure de développement du groupe fusionné avaient également été remerciés ces derniers jours. Il s’agit du CFO Laurent Jacquemart et de Ward Van Gorp, executive officer et responsable du développement résidentiel. Après le départ précipité des trois hommes forts, ne reste donc plus à bord de l’ancien comité de direction de feu Extensa que le chief operating officer, Peter De Durpel. C’est d’ailleurs lui qui a introduit le ministre régional Sven Gatz (Open Vld) lors de la soirée, particulièrement festive en façade malgré le combat des chefs qui sourdait dans les travées.

Chez Odoo, il n’y a pas que Fabien Pinckaers…

Les participants au lunch organisé par le Cercle de Wallonie avec L’Echo jeudi ont pu faire la connaissance du CFO, Alessandro Mazzocchetti. Italien, en Belgique depuis 25 ans, après un passage notamment dans une banque d’affaires, il est arrivé «à la ferme» en 2016, en lisant une simple petite annonce. «À l’époque, nous étions 45 à la ferme, plus les chiens. Il y avait 10 personnes aux USA, 50 en Inde et 5 à Hong Kong. Odoo faisait 4 millions de chiffre d’affaires et perdait 300.000 euros chaque année.»

Vous connaissez la suite de l’histoire… La licorne est aujourd’hui valorisée à plus de 2 milliards d’euros, réalise un chiffre d’affaires de 160 millions et emploie 1.900 personnes. Derrière ce succès, il y a un bon produit mais aussi une culture d’entreprise et un chief financial officer disruptif dont l’image colle parfaitement à celle d’Odoo. À la tête d’une équipe d’une quarantaine de personnes, il vit très bien sans secrétaire. «Je lis mes mails et organise mon agenda moi-même.» La question du bonus ne se pose pas. «Je n’en ai pas. Il n’y en a pas chez Odoo. Pour être un bon manager, il faut faire du qualitatif et pas du quantitatif. Avec un bonus, un directeur de filiale aurait tendance à l’oublier et à pousser le quantitatif.» Idem pour le dividende aux actionnaires. «On est rentable et on pourrait l’être plus mais nous donnons la priorité à l’investissement, pas aux dividendes.»

Quid d’une arrivée d’Odoo en bourse? «Jamais, on n’en a pas besoin. On va se rendre la vie beaucoup plus difficile avec la bourse. On doit rester indépendant et ne pas avoir le focus sur le cours de bourse. La finance doit être au service du business. Quand c’est la finance qui ‘drive’ la décision, c’est le début de la fin», assure Mazzocchetti, non sans préciser que l’objectif d’Odoo est d’arriver dans le top trois ou quatre mondial dans son domaine. Avouez que ça dépote!

