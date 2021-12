Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

Gare aux maux de tête à la SNCB

Diminution «temporaire» et augmentation «structurelle». Ou comment atténuer une mauvaise nouvelle.

Dans un communiqué de la SNCB, on apprend que la société réduit son offre à cause du covid. Il s’agit de la suppression depuis le 29 novembre d’une vingtaine de trains P (trains de pointe) vers et depuis Bruxelles. À partir du 6 décembre, une centaine de trains supplémentaires seront également supprimés, soit 2,5% de l’offre. Mais attention, cette diminution est temporaire, «en fonction de l’évolution des chiffres liés aux maladies/quarantaines», promet-on. Le même communiqué annonce d’ailleurs que l’offre va… augmenter dès le 12 décembre de manière structurelle, conformément au plan de transport. Dans la foulée, le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, annonce la même chose, mais pas dans le même ordre. «La SNCB augmente l’offre de trains à la demande du ministre Gilkinet», est-il écrit en grand. Plus bas dans le texte, on y parle bien d’«adaptations temporaires, mais nécessaires dues au covid», mais sans en préciser l’ampleur. On imagine bien le cheminement de la réflexion. «Nous allons devoir diminuer l’offre de trains à cause du covid. Oui, mais attention, il ne faut surtout pas que cela donne l’impression que l’on diminue l’offre tout court. OK, sortons un communiqué qui dit les deux choses à la fois.» Gare aux maux de tête à la lecture, surtout que l’on voit mal l’épidémie disparaître entre le 6 et le 12 décembre. Quant aux cheminots, ils crient au manque de moyens, tout comme les navetteurs. Cela explique peut-être pourquoi l’association des navetteurs tardait à recevoir ses réponses sur la suppression des trains P depuis le 29/11, malgré le fait qu’elle s’époumonait sur les réseaux sociaux…

"Ce n’est pas de la foutaise, hein!"

On l’a connu chroniqueur radio et télé, le voici maintenant auteur. Brice Le Blévennec, le très speedé «chief visionary officer» du groupe d’agences de marketing digital Emakina, qui vient de quitter la bourse suite à son rachat par l’Américain Epam, a pris la plume pour coucher sur papier sa vision du futur. «Tout est parti d’une demande des éditions Racine d’écrire un livre de marketing en français car tous ceux qui ont été publiés en Belgique l’ont été par des auteurs flamands», raconte-t-il avec sa verve habituelle. «Je leur ai dit que les livres de marketing, ce n’était pas très intéressant, que j’en avais plein dans ma bibliothèque et que je ne les ouvrais jamais; bref, je n’avais pas envie d’être l’énième couillon à écrire un bouquin sur le marketing de demain.» Et de suggérer par contre une trentaine de visions du futur d’ici 2051 sur des sujets comme le transport, l’alimentation, l’énergie, la mode, le sexe, etc. passés à la moulinette des experts d’Emakina: ingénieurs, développeurs, designers, copywriters, analystes… qui suivent de près les tendances technologiques. Cela donne quelque 256 pages rassemblées sous le titre «Visions d’un monde meilleur». «Ce n’est pas de la foutaise, hein!», prévient Brice Le Blévennec qui a coordonné l’ensemble. «Chaque chapitre commence comme un récit de science-fiction, puis on explique en quoi c’est plausible, innovant voire carrément disruptif, le tout appuyé par des références scientifiques; ce ne sera donc pas ch… comme un business book.» À l’en croire, on devrait donc pouvoir sans gêne le déposer au pied du sapin.

Mais où sont les francophones chez Febelfin?

Un trop grand déséquilibre linguistique… La Fédération belge du secteur financier, Febelfin, est-elle devenue trop néerlandophone? Certains se posent la question. Febelfin représente environ 245 institutions financières, des banques principalement mais aussi des gestionnaires de fortune, des sociétés de bourse ou des sociétés de leasing. Depuis l’an dernier, le CEO de Febelfin est Karel Baert, qui a travaillé notamment pour Deutsche Bank, bpost et Egon Zehnder. Il avait remplacé Karel Van Eetvelt, parti diriger (brièvement) le RSC Anderlecht.

La présidence de Febelfin est, elle, assurée par Johan Thijs, le patron du groupe KBC. Un duo flamand, donc, à la tête de la fédération.

À la direction exécutive, sous Karel Baert, on retrouve une dizaine de directeurs. Au début de l’année prochaine, il nous revient que Jean-Paul Rousseau, le directeur des marchés financiers et infrastructures, prendra sa retraite et serait remplacé par un néerlandophone. À la suite de ce départ, il n’y aura presque plus que des néerlandophones au niveau de l’«executive committee».

Le «dernier des Mohicans» et unique représentant francophone dans la direction sera dans ce cas de figure Rodolphe de Pierpont, directeur Tax et Public Affairs et porte-parole de la fédération.

On sait depuis belle lurette que le secteur bancaire belge est dominé par des néerlandophones (le plus souvent excellents bilingues par ailleurs) mais d’aucuns s’étonnent d’un tel déséquilibre linguistique au sein d’une fédération nationale. D’autant que Febelfin est plutôt à la pointe en matière de diversité et d’inclusion, en étant partenaire notamment de l’initiative «Women in Finance», qui plaide en faveur d’une égalité des chances pour toutes les personnes au sein du secteur financier.

Une histoire à s’arracher les cheveux…

… Et une énigme qui est résolue. L’histoire est à s’arracher les cheveux. Du moins, sur papier. En effet, quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que le «Dr. House des machines industrielles», la firme I-Care, a récemment absorbé la société «HCMP», pour «Haute Coiffure masculine de Paris» en abrégé. Et ce, avant que notre interrogation grandisse à la lecture de la première entrée concernant l’objet poursuivi, à savoir «l’exploitation d’un garage». Voilà qui est original pour une société spécialiste de la maintenance prédictive.Pourtant, l’explication est simple, pardi! Et tient au «pragmatisme borain», nous confie dans un grand sourire le CEO de l’entreprise montoise, Fabrice Brion. «En 2011, on a voulu regrouper nos filiales étrangères sous une seule entité. Plutôt que d’en créer une nouvelle, on a racheté la SPRL de mon coiffeur qui prenait sa retraite.» Voilà donc la (petite) énigme résolue.

Une unif pas née sous X…