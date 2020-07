Les crises révèlent les vrais leaders

En Europe, la dernière crise a été synonyme du retour en force d’Angela Merkel sur le devant de la scène politique.

C’est pendant les crises que les vrais leaders se révèlent. Dans les pays dirigés par des politiciens autocratiques, ces crises leur permettent de s’arroger davantage de pouvoir, sous le prétexte de l’urgence. En Europe, la dernière crise a été synonyme du retour en force d’Angela Merkel sur le devant de la scène politique.

La décision prise en 2015 par Merkel d’ouvrir toute grande la porte de l’Allemagne à un million de réfugiés syriens fut d’un point de vue politique aussi courageuse qu’impopulaire (et peu judicieuse pour l’avenir politique d’Angela). Dans la foulée, la popularité de Merkel a pris un coup dans l’aile, tant en Europe qu’en Allemagne, et son parti – la CDU – en a payé le prix fort dans les urnes. La CDU et son parti frère ont néanmoins réussi à grappiller une majorité au niveau national lors des élections de 2017, permettant tout juste à Merkel de remporter son quatrième mandat de chancelière, malgré le pire score d’après-guerre de son parti. La CDU a continué à perdre du terrain lors des élections locales, poussant Merkel à annoncer sa décision de ne pas briguer un cinquième mandat.

La pandémie de coronavirus a éclaté au pire moment de la carrière politique de Merkel. En février, sa dauphine désignée et " protégée ", la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer, a été forcée de démissionner du poste de leader du parti, après avoir échoué à rassembler derrière elle les membres du parti. L’héritage politique de Merkel ne pendait plus qu’à un fil.

"Il est indiscutable que Merkel a apporté à l’Europe ce dont le Vieux Continent avait désespérément besoin à ce moment: un leadership fort." Ian Bremmer Président d’Eurasia Group et GZERO Media

Quelques mois – et une pandémie – plus tard, la situation a totalement changé. Confrontée à la plus grande crise d’une décennie qui n’en a pourtant pas manqué, Merkel a une fois de plus brillé dans ce qu’elle fait le mieux: mettre de côté les considérations politiques et prendre les (difficiles) décisions qui s’imposent. Au lieu de jouer à des jeux politiques en " profitant " de la pandémie – comme l’ont fait de nombreux leaders de par le monde – Merkel a choisi une approche scientifique pour répondre à la crise du coronavirus, un choix facilité par sa formation et son statut de scientifique.

En avril, 72% des Allemands approuvaient sa gestion de la crise, un basculement important un mois à peine après que 60% de la population aient déclaré " désapprouver le bilan du gouvernement. "

Il eût été facile pour Merkel de ne s’occuper que de l’Allemagne, de s’attribuer les lauriers pour la réaction admirable de son pays face à la crise, et de tirer sa révérence sur cette note positive. Mais la chancelière a utilisé son retour en grâce pour s’associer au président français Emmanuel Macron (un europhile convaincu, mais dont la gestion de la pandémie dans son pays fut plus que discutable) et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour proposer et défendre un fonds de relance commun, financé en majorité par les Etats membres les plus riches au bénéfice des plus pauvres.

Changement de cap en Europe

Il s’agit d’un changement de cap majeur de la politique européenne. Bon nombre de pays nordiques – y compris l’Allemagne – restent réticents à l’idée de lier leur sort financier à celui des membres les plus faibles de l’UE. Au lieu de cela, tant le système des soins de santé que la réponse financière en Europe dépasseront les Etats-Unis avant la fin de l’année (ce qui est particulièrement surprenant sur le plan financier étant donné les mesures économiques fortes adoptées plus tôt par Washington). Tout aussi important pour l’Europe: ce nouveau fonds de relance laisse entrevoir la manière dont l’Union européenne pourrait gérer les autres crises qui ne manqueront pas de se produire dans les années et décennies à venir.

Bien entendu, cela ne signifie pas que la pandémie soit jugulée en Europe. Loin de là. Comme l’ont récemment montré les Etats-Unis, le nombre de cas peut drastiquement augmenter en quelques semaines. Il n’empêche qu’alors que Merkel avait la possibilité de mettre facilement un terme sa carrière – et de rester dans l’histoire pour sa gestion magistrale de la crise du coronavirus en Allemagne, et en Allemagne seulement – elle a une fois de plus décidé d’utiliser son pouvoir politique dans son pays pour se jeter dans la mêlée européenne et guider le continent tout entier vers une solution.

Il est bien entendu trop tôt pour tirer des conclusions sur la manière dont l’Europe réussira à combattre la pandémie, ou pour savoir si les mesures défendues par Merkel survivront à son mandat de chancelière allemande. Mais il est indiscutable que Merkel a apporté à l’Europe ce dont le Vieux Continent avait désespérément besoin à ce moment: un leadership fort et la volonté de faire ce qu’il faut pour le bien du continent tout entier.

Selon la célèbre réplique de Harvey Dent dans Batman, Le Chevalier Noir: " soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant ". Merkel a prouvé que parfois, si vous décidez de rester suffisamment longtemps et d’être fidèle à vous-même, vous pourrez redevenir un héros.