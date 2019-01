Les multiples cotisations "spéciales" de sécurité sociale, encore un cauchemar "à la belge"

Dans mon opinion du 11 décembre dernier j’avais commenté les conséquences aberrantes de l’hyper-taxation des revenus du travail en Belgique, et notamment le fait que ce que l’état donnait d’une main – tax shift ou mise en œuvre d’avantages divers moins taxés – il le reprenait de l’autre en imposant de nouvelles conditions ou en rendant plus strictes des conditions d’exemptions, en bloquant l’indexation des seuils pour bénéficier d’exemptions de sécurité sociale (les taxis en savent quelque chose eux qui n’ont vu aucun effet bénéfique du tax shift) – en élargissant la base de calcul des cotisations ou en imposant de nouvelles cotisations " spéciales ".

Insécurité juridique

La loi sur le statut unique du 26 décembre 2013 avait ajouté à la loi du 3 juillet 1978 un article 39 ter contraignant un employeur qui licencie des travailleurs avec un préavis de plus de 30 semaines à payer le préavis ou l’indemnité de rupture à raison de 2/3 sous forme de préavis ou d’indemnité de rupture au sens strict (avec un minimum de 26 semaines) et 1/3 sous forme de mesures de reclassement du travailleur.

Or, la loi sur le statut unique met en place une sanction lorsqu’un travailleur licencié " alors qu’il satisfait aux conditions pour avoir droit à un ensemble de mesures destinées à augmenter son employabilité comme prévu à l’article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 " ne bénéficie pas de ces mesures. Dans ce cas une cotisation spéciale de 1% est due par l’employé et une cotisation spéciale de 3% par l’employeur.

Mise au point de l’ONSS

Avec tout ce que cela représente comme insécurité juridique pour les entreprises et leurs DRH dépendant du bon vouloir d’une autorité très puissante et qui par le passé a déjà montré sa capacité à changer de position ou d’interprétation.

En cette nouvelle année, rêvons de lois bien écrites qui ne retourneraient pas trois fois à l’ouvrage et de mesures fiscales cohérentes - et non purement publicitaires - financées autrement que par le détricotage et la complexification progressive du système fiscal et parafiscal.