Les mythes et les limites de l’Intelligence Artificielle

Malgré son potentiel, force est de constater que la perception de l’IA au sein de la population est mitigée. Comme tout progrès technologique, elle suscite de nombreuses craintes. Qu’on se souvienne : au XIXe siècle, l’électricité était loin de faire l’unanimité, considérée comme trop dangereuse et incontrôlable; le train suscitait également la méfiance car il était suspecté de favoriser les fausses-couches. Au siècle suivant, le débarquement d’hommes sur la lune allait ouvrir la voie aux extra-terrestres et provoquer une bataille des mondes…

Les mythes

Ni intelligente ni infaillible

Ces algorithmes peuvent apprendre et s’améliorer en s’entraînant à l’aide de données de situations similaires annotées par l’humain pour indiquer la bonne réponse. Ils ne sont capables de faire que ce pour quoi ils ont été programmés et sont incapables de se fixer de nouveaux objectifs . Ils apprennent à apprendre une tâche, bénéficient d’autonomie dans sa réalisation, mais pas dans la prise de décision. Pas question donc de scénario à la «Terminator»…

Si une calculatrice donne toujours la bonne réponse à une opération, les systèmes basés sur l’IA, extrêmement fiables, ne sont pas infaillibles . Ils reproduisent les biais de ceux et celles qui les ont conçus et ont sélectionné les données pour les entraîner. Ainsi, si un programme basé sur l’IA était destiné à déterminer le profil d’un bon leader en se basant sur les données historiques des grandes entreprises, le profil idéal proposé serait très probablement celui d’un homme de type caucasien…

Le recours à l’IA ne saurait s’abstraire de l’esprit critique et d’une totale transparence sur les principes des algorithmes et les sources de données utilisées. Si les systèmes basés sur l’IA constituent un apport considérable dans la quête de solutions, leur « parole » n’est pas infaillible.

Bon momentum

Enfin, il ne faut certainement pas minimiser les risques liés à l’IA ainsi que l’importance de la réglementation et de l’adoption d’un code éthique. L’utilisation hors contrôle des données par des algorithmes basés sur l’IA expose à des dangers significatifs qui suscitent à juste titre méfiance et crainte. L’influence des électeurs via les réseaux sociaux par Cambridge Analytica dans le contexte du Brexit, ainsi que les deep fakes (vidéos fallacieuses) en sont quelques exemples récents. Mais ne nous voilons pas la face, si elle en accentue singulièrement les effets, manipulation, propagande et complotisme ne sont pas nés avec l’IA.