Les plus-values sur œuvres d'art sont-elles taxables?

Pour bien comprendre cette décision, un petit rappel théorique n’est pas superflu. Le législateur fiscal n’a pas pris soin de définir l’expression de " gestion normale du patrimoine privé " ; celle-ci est ainsi une source inépuisable de litiges, donc de procès lourds, hasardeux et coûteux. La jurisprudence a dégagé une série de critères permettant de faire le tri entre les opérations (exonérées) relevant de la gestion normale du patrimoine privé et les opérations (taxables) spéculatives ou excédant la sphère d’une gestion normale du patrimoine. On peut citer, à cet égard, le recours à l’emprunt, la prise de risque, la présence d’une intention spéculative, la répétition des opérations, les méthodes utilisées (organisation favorisant la vente dans les meilleures conditions), l’expérience ou la connaissance du contribuable dans le domaine, etc.

Intention spéculative

Dans l’espèce soumise à la Cour d’appel de Bruxelles, un étudiant en histoire de l’art à l’ULB avait acquis en vente publique un tableau non signé et non daté, attribué à Vincent Van Gogh. Il n’exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et était dépendant financièrement de ses parents. Il avait financé le prix d’achat – qui s’élevait à 2.640.000 FB - par une ouverture de crédit garantie par ses parents. Il avait revendu le tableau un an plus tard à la société familiale pour la somme de 8.750.000 FB, en vue de rembourser son crédit bancaire. L’administration fiscale avait soutenu que la plus-value devait être imposée au titre de revenu divers, en invoquant notamment le recours à l’emprunt, les connaissances du contribuable dans le domaine artistique et la présence d’une intention spéculative. Selon le fisc, le contribuable avait ainsi acquis le tableau dans le but de le revendre à la société familiale –dont il est devenu le gérant- avec une plus-value, et non pas pour l’intégrer de manière durable dans son patrimoine privé.