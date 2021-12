Lettre ouverte à Eric Zemmour

Eric Zemmour, désormais candidat à la présidentielle, veut imposer dans la campagne les thèmes qui l'obsèdent: l'immigration, l'islam et "l'existence du peuple français".

Monsieur Zemmour,

J’ai écouté avec attention votre acte de candidature à la prochaine élection présidentielle. Cette vidéo m’a rappelé un certain appel du 18 juin 1940. A l’arrière-plan, une bibliothèque remplie des œuvres classiques de la littérature française. Sur le bureau, un microphone rétro rappelant celui utilisé par le Général de Gaulle à la BBC. Pour que la parodie soit parfaite, il manquait sans doute l’annonce préambulaire : «Les Français parlent aux Français». Elle aurait pourtant été de circonstance.

Vue en plein écran Francois Denys. ©Laurie Dieffembacq

Dans cette vidéo, vous ne regardez pas la France au fond des yeux. Vous baissez les vôtres pour fixer votre papier, préférant vous retrancher derrière une dégoulinade d’images. Vous vous appropriez les grandes dates de l’histoire nationale et ses figures les plus brillantes. Vous sublimez la nostalgie et vous flattez les peurs.

Aux électeurs, vous ne vous contentez pas de proposer un projet de société. Mieux encore, vous voulez guérir le pays de tous ses maux. En 2002, Jacques Chirac avait remporté l’élection présidentielle sur le thème de la fracture sociale. Quelque vingt ans plus tard, le sujet reste d’actualité, à la différence près que vous entendez l’aggraver quand il voulait la réduire.

Rédempteur, vous voulez sauver la France en la divisant, en l’opposant, en la brisant. Votre discours est pétri d’une contradiction fondamentale: vous sublimez les heures glorieuses de la France et piétinez pourtant sa devise. Je ne vois ni liberté, ni égalité, ni même fraternité dans votre bouche. Et je crains vos actes, au cas où une majorité de Français vous offriraient leur confiance.

Avez-vous un programme social, économique, industriel, environnemental ou même sanitaire? Je n’ai rien entendu de tout cela

A chacune de vos interventions, la discussion porte sur l’identité française. C’est fondamental mais, dans le cadre d’une élection présidentielle, parfaitement réducteur. Avez-vous un programme social, économique, industriel, environnemental ou même sanitaire? Je n’ai rien entendu de tout cela. Un Président de la République doit au contraire pouvoir s’exprimer sur tous les sujets que compose une politique cohérente et faire des propositions dans ce sens.

Le visage de la France a changé, qu’on le veuille ou non. Les nouvelles générations de responsables politiques ne sauraient repartir d’une feuille blanche; ils doivent composer avec la donne actuelle. Permettez-moi de vous demander ce que vous faites pour ces Français qui n’en sont pas à vos yeux? Ces populations qui peuplent les banlieues, dans lesquelles le taux de chômage, de pauvreté et de criminalité explose. Les rejeter exposerait le pays à exacerber les tensions et à rendre la situation plus tendue qu’elle ne l’est déjà.

Vous êtes un leurre. Journaliste, vous pos(i)ez sans doute les bonnes questions. Politique, vous offrez certainement les mauvaises réponses.

Votre discours tend jusqu’à ringardiser le Rassemblement National et Marine Le Pen. A vos côtés, ils apparaissent presque comme «politiquement corrects».

Monsieur Zemmour, la France mérite mieux que cela. Vous êtes un leurre. Journaliste, vous pos(i)ez sans doute les bonnes questions. Politique, vous offrez certainement les mauvaises réponses. Le repli sur soi et sur son passé ne sera jamais source de progrès et encore moins d’avenir.

Cette France idéale que vous décrivez, cette image d’Epinal, était-elle si parfaite qu’il faudrait nécessairement y retourner? Vous qui êtes passionné d’histoire, il me semble que vous en occultez certaines vicissitudes.

Votre candidature aura au moins un mérite: celui de poser le débat, de confronter les responsables politiques installés aux déséquilibres actuels. Nous sommes d’accord pour affirmer que le génie français doit renaître, mais pas selon vos recettes.

Vous êtes un homme de médias et d’image et mieux vaut en rester là. Je préfère une République qui ouvre les portes de son Panthéon à Joséphine Baker, que celle remplie d’aigreur et de rancœur contre l’altérité. Les Français attendent autre chose qu’un chroniqueur pour les représenter. Ils veulent l’incarnation d’une certaine idée de la France, forte de ses valeurs et riche de sa diversité.