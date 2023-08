Louis de Diesbach: "Nous voulons être libres, mais nous nous comportons comme si la liberté n’avait aucune valeur"

Éthicien de la technique et consultant au BCG (Boston Consulting Group), Louis de Diesbach se demande pourquoi nous acceptons de nous soumettre librement à la technique? Pourquoi renonçons-nous, si souvent, à notre liberté et notre esprit critique? Loin d'adopter un point de vue technophobe simpliste, il estime que derrière l'enjeu majeur de la technologie se trouve un enjeu encore plus fondamental: notre projet de société.