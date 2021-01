Luc de Brabandere: "Ne faudrait-il pas dire qu’on est sous Internet, comme on est sous antidépresseurs?"

Le philosophe d'entreprise Luc de Brabandere publie ce 7 janvier un ouvrage intitulé "Petite philosophie des arguments fallacieux" (1). Nous en publions ici en exclusivité quelques extraits.

Le fondateur de l’agence Cartoonbase et «fellow» du BCG Henderson Institute rappelle qu’un argument fallacieux (ou sophisme) est un argument truqué volontairement pour induire l’autre en erreur. Il donne l’apparence d’un raisonnement correct, il a un côté éblouissant, mais l’argumentation y est falsifiée, viciée ou piégée. Ces arguments fallacieux reviennent aujourd’hui en force, car avec Internet. Morceaux choisis du livre de Luc de Brabandere...

"Le constat est admis, et il est définitif. Internet est et restera un monde violent où cohabiteront les contraires. Le nécessaire y est le voisin du superflu, le faux jouxte le vrai, et les bonnes intentions y côtoient les pires. Avec Internet, les sophistes disposent d’une arme de persuasion massive. Ils ont toujours joué avec les mots, ils peuvent aujourd’hui en plus jouer avec les images.

Si, le 11 septembre 2001, la destruction des Twin Towers de New York avait été filmée par tous les propriétaires de téléphone portable, l’impact aurait été fort différent. Et si en 2001 les réseaux sociaux avaient existé, il est difficile d’imaginer les informations – vraies et fausses – qui y auraient circulé.

Internet, à la fois poison et remède

Arrêtons donc de dire qu’"Internet n’est ni bon ni mauvais, cela dépend de l’usage que l’on en fait". Non, Internet est bon et mauvais. En même temps, au même moment, pour les mêmes utilisateurs. On y trouve le gérable comme l’incontrôlable, le poison comme le remède.

Donner à Internet le statut d’un outil neutre dont l’utilisateur serait supposé lire le mode d’emploi, c’est une dérobade du genre "on ne peut s’opposer au progrès", une démission du genre "cela nous échappe complètement" ou une pirouette sémantique du style "responsable, mais pas coupable".

“Comme son cousin le paradis fiscal, le paradis digital est en effet pour l’essentiel hors-la-loi.” Luc de Brabandere Philosophe d'entreprise

On a tendance à croire qu’on est sur Internet. Mais ne faudrait-il pas dire qu’on est sous Internet, comme on est sous antidépresseurs? Aux heures de pointe, il ne faut pas dire: "Nous sommes dans les embouteillages", mais plutôt "Nous sommes l’embouteillage". De même nous n’utilisons pas Internet, tous ensemble nous sommes Internet.

Mais si Internet est bon et mauvais, comment alors faire la part des choses? Aucun règlement, aucune police, aucun gouvernement – et certainement aucun algorithme! – ne nous protégera des tricheurs, des menteurs, des imposteurs et des prédateurs qui se délectent dans le cyberespace. Comme son cousin le paradis fiscal, le paradis digital est en effet pour l’essentiel hors-la-loi.

"Face aux cybersophistes, devenons cyberphilosophes !" Luc de Brabandere Philosophe d'entreprise

Que faire alors? "Face aux cybersophistes, devenons cyberphilosophes! Il nous faut développer une culture de la technologie, réaliser à quel point la technologie influence notre manière de penser, comprendre ce qui se cache derrière la gratuité des applications, et admettre que bien souvent ce qu’on qualifie de problèmes techniques sont en fait des problèmes de justice, de culture, d’enseignement, de santé ou d’éthique.

Mais il nous faut aussi clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, et lever nos contradictions. On ne sauvera pas le climat en consommant un Internet de plus en plus énergivore, on ne protégera pas la vie privée en continuant à tout dire de nous sans savoir à qui on le dit."

(...) "Quand sur Internet les argumentations sont délibérément construites et distillées pour nous influencer, pour nous persuader, voire pour nous manipuler, c’est alors que doit intervenir la pensée critique.

Les réseaux sociaux donnent à l’utilisateur l’illusion d’exister plus – je suis, donc je suis – mais c’est plutôt l’inverse qui se produit – je suis, donc je suis enfermé dans une bulle cognitive que chacun de mes clics renforcera.

Prenons garde, clarifions, soyons exigeants. Dans ce qui circule de nuisible sur Internet, il faut distinguer trois choses:

-le faux que l’on communique dans l’intention de nuire (fake news);

- le vrai que l’on communique dans l’intention de nuire (atteinte à la vie privée);

- le faux que l’on communique sans intention de nuire (rumeur).»

Discours de "bon sens"

(...) "Les discours qui font appel au “bon sens” sont souvent ponctués d’expressions telles que “dans des conditions normales…”, “c’est la conséquence logique de…” ou encore “c’est une tendance naturelle que de…”. Ces trois adjectifs – normal, logique, naturel – sous-entendent qu’il y aurait une forme d’évidence à accepter la suite de la phrase sans réagir. Ces adjectifs ne suscitent en général pas la méfiance. Ils passent même parfois inaperçus, or ils sont souvent utilisés comme argument passe-partout, comme moyen d’échapper au débat. En faisant appel à des règles floues et non dites, ils évitent surtout de devoir préciser quelle est la “norme” qui sert de critère au jugement, quel est le raisonnement “logique” suivi, ou encore de quoi est constituée cette “nature” prise comme référence.

Il convient de distinguer les deux sens du mot "normal". Quand la météo compare les températures du jour aux "normales" saisonnières, il s’agit d’une démarche mathématique. Un historique mémorisé sert de base aux calculs des écarts entre une situation existante et ce qu’on a pu observer dans le passé. La "norme" est alors la moyenne objective des températures relevées aux mêmes dates les années précédentes, et tout écart important est qualifié d’a-normal.

En revanche, quand on entend qu’il serait « normal » que les propriétaires de logement fassent un geste pour leurs locataires aujourd’hui en difficulté, cela n’a rien à voir avec les statistiques. Le mot "normal" devient synonyme de raisonnable, de juste, voire de recommandable. On est dans le jugement de valeur, et la "norme" en est subjective et éthique.

"La fracture sociale, la dégradation de l’environnement, la situation des migrants, le délitement de l’Europe, tout cela n’avait rien de normal." Luc de Brabandere Philosophe d'entreprise

La différence entre les deux points de vue est grande. Les embouteillages systématiques sur le périphérique aux heures de pointe peuvent ainsi être qualifiés en même temps de situation normale (parce que c’est chaque fois comme cela) et de situation anormale (parce que ce ne devrait pas être comme cela).

Il en va de même pour l’ensemble de la société. Avant le Covid-19, les choses n’étaient déjà pas normales. La fracture sociale, la dégradation de l’environnement, la situation des migrants, le délitement de l’Europe, tout cela n’avait rien de normal. Et il ne faut donc pas de retour à l’anormal.’

(1) Petite philosophie des arguments fallacieux. Par Luc de Brabandere. Editions Eyrolles, 166 pages, 14 euros.

