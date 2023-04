Marc Uyttendaele: "Dans tous les partis, les laïcs sont honteux et amorphes"

Le principe de neutralité est source de constantes polémiques en Belgique, avec des débats qui se focalisent sur les signes convictionnels. En tant que constitutionnaliste et spécialiste du droit administratif et de l'enseignement, l'avocat Marc Uyttendaele s'est retrouvé au cœur de ces questions. Assumant ses convictions laïques et réfutant l'idée d'une vérité absolue en droit, il analyse cette thématique au travers des décisions des juridictions suprêmes nationales et internationales*. Sa conclusion: il est permis d'interdire.