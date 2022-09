Mark Leonard: "Nous vivons dans un état de "non-paix" qui pourrait devenir permanent"

Fondateur du European Council on Foreign Relations, un think tank présent dans sept capitales européennes, le politologue britannique Mark Leonard a dernièrement publié l'ouvrage "The Age of Unpeace: how connectivity causes conflict", dans lequel il décrit la façon dont l'interdépendance économique, géopolitique, technologique et environnementale crée les conditions de tensions qu'elle est censée apaiser.