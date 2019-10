"Mark Zuckerberg est persuadé qu'il a une mission historique"

Qui est vraiment Mark Zuckerberg? Que pense-t-il? Quels sont ses objectifs? À travers une enquête fouillée et très documentée, le journaliste Julien Le Bot a brossé un portrait inédit du patron de Facebook, loin des jugements de valeur et des stéréotypes habituels. Entretien.

Le contexte familial et social de Zuckerberg peut-il expliquer en partie son parcours?

Dans ce livre, je me suis efforcé d’adopter une approche descriptive et d’éviter tout jugement de valeur. Il n’y a pas un élément déterminant qui permettrait d’expliquer toute sa vie et son parcours. Je ne crois pas à l’aspect mono-causal. Mais, en même temps, il est vrai que son éducation fait partie de l’histoire de Facebook.

Vue en plein écran ©doc

Son père, dentiste, était passionné par l’informatique. Le milieu familial dans lequel il baigne l’influence et l’initie à une forme de techno-optimisme et à une certaine idée du progrès. C’est un environnement qui l’a prédisposé à être sensible à l’idée que, par la connaissance, la science et la technique, l’humanité pouvait progresser. Au fond, pour lui, par la raison et le dialogue, il doit être possible de résoudre les maux dont l’humanité a toujours souffert, notamment en favorisant la circulation de l’information.

Sans surprise, il fait des études d’informatique, mais il fait aussi des études de psychologie. Qu’en a-t-il retiré?

C’est vrai qu’il insiste souvent là-dessus. Il est intéressé par l’articulation et la relation entre l’individu et le collectif, mais aussi par la psychologie des foules. D’autre part, sa mère était psychiatre, on imagine bien qu’à la maison il y a dû y avoir des discussions sur ces sujets.

Plus surprenant, sa fascination pour la Rome Antique…

Zuckerberg a un parcours classique. Il a été très bien formé et c’était un très bon étudiant. Il a potassé son histoire grecque et romaine. Ce qui lui a plu, c’est sans doute le côté bâtisseur d’empire d’Auguste et de ses héritiers. Les noms de ses filles et le nom de son projet de cryptomonnaie, le libra, y font référence.

Vue en plein écran "Pour Zuckerberg, il ne faut pas affaiblir Facebook car cela reviendrait à affaiblir la démocratie", décrypte Julien Le Bot. ©Antonin Weber

Avec Facebook, il a l’impression de bâtir quelque chose. À ses yeux, Facebook n’est pas seulement le résultat du travail d’un entrepreneur particulièrement doué. Zuckerberg a une vision "macro" et il est persuadé que Facebook a une mission historique. L’humanité est en train de se transformer et Facebook fait partie intégrante de cette transformation. En outre, il est très engagé pour la cause démocrate. Profondément anti-Trump, il milite autour de sujets comme l’immigration. Il se pose très sérieusement la question de l’histoire et des relations sociales. Il n’est absolument pas désintéressé par la chose publique et il est convaincu que l’histoire se construit par le biais de la collaboration entre des communautés.

Deux figures intellectuelles jouent un rôle important pour lui: Yuval Noah Harari et Steven Pinker…

De manière générale, ces deux auteurs l’aident à réfléchir à sa plateforme de manière globale. Dès 2015, il contribue à faire émerger Harari et son livre "Sapiens", qui retrace l’histoire de l’humanité. Comme lui, Harari a le sens du macro. Pour Harari, les nouvelles technologies représentent un nouveau cap dans l’histoire de l’humanité. L’apparition du code et des données rebat les cartes entièrement. Zuckerberg apprécie la façon dont celui-ci valorise le rôle des fictions, mais surtout, cette façon dont les êtres humains partagent des histoires et des contextes. Point intéressant: selon Harari, Zuckerberg – avec qui il dialogue – est prêt à entendre des critiques sur sa plateforme.

Pour Zuckerberg, il est évident que Facebook provoque ce qu’il appelle "des conséquences inattendues" mais, qu’à plus long terme, il va permettre de transformer positivement le monde.

Concernant Pinker, c’est autre chose. Zuckerberg pense que les Lumières fonctionnent, et que c’est ça, le plus important. Certes, notre modernité ne va pas sans son cortège de monstres et d’horreurs. Mais, si on prend un peu de recul, le sort de l’humanité va s’améliorant à mesure que les choses avancent. Ça, c’est très proche de Pinker; notamment cette idée que la violence est en déclin, même si cela semble contre-intuitif. Quand on est dans le flux d’information on ne voit que les problèmes. Pour Zuckerberg, il est évident des plateformes comme Facebook provoquent ce qu’il appelle "des conséquences inattendues" mais, à plus long terme, elles vont permettre, à ses yeux, de transformer positivement le monde.

Vous montrez aussi que Zuckerberg est très influencé par Bill Gates…

Il y a des parallèles troublants entre les deux personnages: un parcours universitaire interrompu, une même vision de l’informatique, de la relation à l’État et à la régulation, un engagement philanthropique important. Par ailleurs, Bill Gates lit aussi Pinker. Il y a une filiation intellectuelle évidente. En un certain sens, Zuckerberg est assez classique dans ses attentes et ses conceptions. Il est plus proche d’un Bill Gates que d’un Elon Musk ou d’un Jeff Bezos.

A-t-il depuis le début un programme en tête ou alors est-ce quelqu’un qui ne sait pas exactement où il va et avance par simple opportunisme?

Ce qui a fait sa force, c’est son esprit systématique. Il a réussi, d’un point de vue entrepreneurial, à imposer à peu près toutes ses "innovations" sans jamais vraiment rétropédaler.

Mais, d’un autre côté, son sens du macro lui a empêché de voir les problèmes locaux. C’est un paradoxe. Ce virtuose de la projection systématique n’a pas été capable de voir que, quand on joue avec l’information et qu’on triture le débat public, cela peut déboucher sur des problèmes. Il y a chez lui une méconnaissance de l’importance des contextes. La circulation de l’information n’est pas bonne en soi; elle peut déboucher sur de la désinformation et provoquer des dégâts matériels très concrets. Voire la mort. Cela, il ne l’avait pas anticipé.

N’y a-t-il pas chez lui une part de cynisme?

Je pense qu’il est de bonne foi, même s’il ne mesure pas à quel point son modèle économique l’empêche de réaliser des changements de fond. Sa machine lui a échappé des mains. Sa créature est hors contrôle. Il ne peut pas faire un virage radical, donc il se contente d’ajuster certaines choses. En un certain sens, il est otage de sa machine et c’est pourquoi, en ce moment, tout le monde est ligué contre lui. Par exemple, avec son projet de "Cour d’appel", il essaye d’externaliser toute responsabilité en matière de gestion des contenus. Il ne veut pas avoir à déterminer quelles sont les informations "problématiques". C’est d’ailleurs une idée intéressante… Mais avec 2,7 milliards d’utilisateurs, la création d’une telle cour d’appel, composée de 40 membres, semble bien dérisoire… Sans parler des questions d’indépendance!

Son rapport à la Chine est pour le moins ambigu…

Il a essayé d’installer Facebook sur le marché chinois. il a rencontré Xi Jinping. Il a joué un jeu un peu étrange… Facebook était même prêt à envisager de composer avec la politique chinoise de censure. Aujourd’hui, Zuckerberg dit tout autre chose. Il a fait le deuil de ce marché immense qui aurait pu lui donner des relais de croissance très importants. Pour consolider son monopole, il préfère désormais se concentrer sur le "reste du monde" en utilisant un autre argument: il ne faut pas affaiblir Facebook car cela reviendrait à affaiblir la démocratie.

Lorsqu’il s’agit de soutenir Facebook, on évoque souvent les mouvements sociaux qu’il a rendus possibles, comme "#metoo" ou les printemps arabes. Mais vous pointez aussi des contre-exemples…

Le credo de Zuckerberg est toujours le même: décentraliser la parole, décadenasser le discours public, faire circuler l’information. La formule magique, selon lui, pour permettre plus de démocratie. Mais, par exemple, en Birmanie, l’effet néfaste de l’architecture de Facebook a immédiatement posé des problèmes de nature politique. Alors que le pays semblait s’ouvrir, les Rohingyas ont été contraints de fuir au Bangladesh car la haine contre eux avait été considérablement attisée par l’entremise de Facebook. Concernant les printemps arabes, l’armée égyptienne a très vite su utiliser les réseaux sociaux pour surveiller la population.

À nouveau, c’est le paradoxe de Facebook: l’outil qui permet de prendre la parole permet aussi de la surveiller. En réalité, Facebook sert principalement à amplifier la parole et pas spécifiquement à la libérer. De plus, Facebook amplifie surtout celle qui n’est pas bonne. Il amplifie les paroles fortes et permet de cibler les populations sur base de leurs convictions. Facebook n’est pas au service de la nuance ou de l’accès de l’information. C’est une machine d’amplification de la discorde. Et puis, il ne faut pas oublier que Facebook est la plus grande régie publicitaire au monde. C’est une espèce de bandit manchot. Zuckerberg a construit la machine dont tous les publicitaires ont toujours rêvé: un annuaire de données sur les gens afin de mieux les cibler. Facebook pose un problème démocratique majeur à l’échelle mondiale.