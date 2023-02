Mathieu Boulègue: "L'Arctique est devenu primordial pour Moscou par son aspect sécuritaire"

Consultant pour le Royal Institute of International Affairs de Londres (Chatham House), Mathieu Boulègue est spécialiste des questions sécuritaires et militaires en Russie et en Eurasie. Il estime que les conséquences de la guerre en Ukraine et le changement climatique vont changer la physionomie de l'Arctique, une région devenue particulièrement sensible pour la Russie.