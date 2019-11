Métro, philo, réseau…

Luc de Brabandere l’avoue. En tant que jeune étudiant, il a toujours eu un problème avec les plans. Devenu professeur, lorsqu’on lui a demandé de publier le plan de son cours de philosophie appliquée aux entreprises, c’était toujours aussi compliqué. Mais un jour, en regardant le plan de métro de Paris, lui est venue l’inspiration. "Tout à coup, j’ai vu la possibilité de mettre dans un seul schéma un aperçu global de ce que j’avais appris et de ce que je voulais transmettre". Le résultat, c’est ce livre "Les Philosophes dans le métro", qu’il a rédigé avec Anne Mikolajczak et qui permet d’aller à la rencontre des plus grands penseurs.