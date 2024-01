Mia Bloom: "Les femmes américaines ont été le moteur du mouvement QAnon"

À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle américaine, qui pourrait voir l'ancien président Donald Trump de nouveau opposé à Joe Biden, l'influence de la mouvance conspirationniste QAnon reste importante. Spécialiste de la radicalisation et des théories du complot à la Georgia State University (Atlanta), la Canadienne Mia Bloom a coécrit avec Sophie Moskalenko, un ouvrage* dans lequel elle décrit les mécanismes des croyances des membres de cette sphère qui véhicule des théories extrêmes et non prouvées.