Michèle Lamont: «L'enjeu politique aujourd’hui est de donner de la valeur aux gens»

Professeur à l'Université de Harvard, la sociologue canadienne Michèle Lamont s’intéresse principalement à la question des inégalités sociales et de la diversité. Dans son dernier livre*, elle se penche sur la notion de reconnaissance. Selon elle, "le rêve américain" est devenu hors de portée pour la plupart des gens et la société de demain s'organisera beaucoup moins autour de la consommation que de l'authenticité et de la dignité.