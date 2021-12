Naguère encore, les dirigeants politiques étaient réputés crédibles…

Professeur d'économie à l'université de Stanford et membre de l'Institution Hoover

Qu’ils semblent loin les jours où les dirigeants politiques considéraient la crédibilité comme leur atout le plus précieux. Des présidents et Premiers ministres jusqu’au bas de l’échelle du pouvoir, les responsables politiques s’aventurent désormais au-delà de leur territoire familier; un territoire souvent fait d’exagérations ou de promesses difficilement tenables, se déconnectant ainsi peu à peu de la réalité vécue par leurs électeurs. Il existe tout un éventail d’explication à cela.

Premièrement, les moyens de communication actuels favorisent les points de vue extrêmes plutôt que les analyses dépassionnées qui se fondent sur les faits. Dans une société polarisée, les responsables politiques ont de plus en plus tendance à alimenter leur base extrémiste plutôt qu'à faire preuve de modération et proposer des compromis.

Deuxièmement, les prévisions se révèlent parfois inexactes. L'hypothèse d'une inflation transitoire était loin d'être absurde, mais les mois passants, elle est devenue de plus en plus contestable. Cela tient en partie au fait que le mot «transitoire» ne résonne pas de la même manière pour l'électeur moyen et pour un économiste.

Pour le premier, "transitoire" se rapporte à un phénomène qui est appelé à disparaître rapidement; ce terme ne peut donc s'appliquer à un problème qui persiste et même s'aggrave. Le champion américain de baseball Yogi Berra disait dans l'un de ces fameux aphorismes qu'il est "difficile de faire des prévisions, surtout si elles concernent le futur". Et comme les chiffres décrivant la situation économique sont souvent sujets à révision, on peut se tromper facilement, même sur la situation économique du moment.

Troisièmement, les dirigeants politiques ne veulent pas être porteurs de mauvaises nouvelles, ils préfèrent accuser leurs adversaires d'être la cause des problèmes ou s'en prendre à des boucs émissaires comme l'industrie pétrolière. À chaque hausse du prix du pétrole, la gauche crie à la conspiration des producteurs nationaux. Pourtant, à ma connaissance, on n'a jamais mis en évidence une conspiration de ce type. Le cartel des pays producteurs, l'OPEP, peut chercher à profiter des variations du marché, mais en dernier ressort, le prix à la pompe dépend de la loi de l'offre et de la demande.

Ne pas voir cela traduit un analphabétisme économique de grande ampleur. C'est la quatrième raison de la situation actuelle. La plupart des électeurs n'ont ni la capacité ni le temps d'assimiler des concepts aussi subtils que la différence entre "élevé" et "croissant", entre "net" et "brut" ou entre "court terme" et "long terme", sans parler de la compréhension des probabilités. Et, contrairement aux économistes, les responsables politiques ne s'embarrassent généralement pas beaucoup de nuances.

Prenons encore l'exemple de l'inflation. Pour les économistes, les instituts de statistique, les banques centrales et les ministres des Finances, inflation égale augmentation des prix. Mais, pour les consommateurs, l'inflation signifie que les prix sont trop élevés pour leur budget.

L'économiste et le profane

Autre exemple: la récession. Pour les économistes et les instituts de statistique, il s'agit d'une contraction de l'économie. On en a tiré une règle empirique simpliste selon laquelle une récession correspond à une baisse du PIB réel (ajusté en fonction de l'inflation) pendant deux trimestres consécutifs. Une récession prend donc fin lorsque l'économie recommence à croître. Mais pour le profane, une récession n'est pas vraiment terminée tant que l'économie n'est pas redevenue florissante et que les emplois ne sont pas abondants. C'est pourquoi les redémarrages économiques lents ne conviennent pas aux dirigeants politiques.

La différence entre net et brut est une autre source de confusion. Un bon exemple est l'affirmation généralement exagérée selon laquelle l'abandon rapide des combustibles fossiles s'accompagnera de la création de millions d'emplois grâce à des projets d'énergie éolienne et solaire et à des subventions. C’est sans parler de tous les emplois liés aux combustibles fossiles qui seraient perdus; un argument qui démontre que l'effet brut laisse de côté l'effet net.

Il existe aussi différentes interprétations du court terme et du long terme. Pour les économistes, le court terme correspond à quelques mois – un an ou deux au maximum, alors que pour l'opinion publique le court terme correspond à quelques semaines — deux mois au maximum.

Tous les dirigeants politiques sont désormais soumis à des pressions pour qu'ils fassent fi des lois économiques et même de l'arithmétique. C'est ainsi que Biden a déclaré que son plan de relance ne coûtera rien. Quels que soient les avantages de cette tactique sur le moment, la baisse de crédibilité qui en résulte revient un jour ou l'autre hanter les dirigeants politiques de toutes obédiences. C'est particulièrement vrai lorsqu'ils ont particulièrement besoin du soutien de l'opinion publique. Ainsi que le disait mon ami George P. Shultz: "La confiance est la clé de tout".