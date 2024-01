Économiste et essayiste français, Nicolas Bouzou est directeur du cabinet de conseil Asterès et directeur d’études au sein du MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas. Il écrit régulièrement dans la presse française et internationale et il est également chroniqueur sur Europe 1. Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, dont le dernier en date: «La France de l’à-peu-près».