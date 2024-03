Nicolas Bouzou: "La peur est un enjeu économique rentable"...

Dans son dernier livre*, l'économiste et essayiste Nicolas Bouzou analyse comment la peur est devenue un véritable marché. Selon lui, la multiplication actuelle des discours catastrophistes nous donne une perception biaisée de la réalité en inhibant nos capacités à agir et en nous poussant au défaitisme. En évitant à la fois les impasses de l'optimisme naïf et du pessimisme, il appelle à retrouver une position lucide face aux défis contemporains.