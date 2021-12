Notre déficit budgétaire devient insoutenable

D'autres institutions prévoient, en effet, des déficits encore plus sévères . La Commission européenne anticipe ainsi un déficit de 4,9 % en 2023, l'OCDE de 5 % en 2023 et le FMI de 5 % en 2026. Malgré ces écarts, toutes ces projections vont dans le même sens: sans nouvelles mesures, les autorités belges dans leur ensemble vont se retrouver avec des déficits insupportables après cette crise du covid.

De fait, une fois que les mesures Corona temporaires prendront fin, le solde budgétaire de la plupart des pays retrouvera des niveaux plus raisonnables. Ce ne sera toutefois pas le cas de la Belgique, qui, selon la Commission européenne, affichera le déficit budgétaire le plus élevé, en Europe, en 2023 .

Le silence des politiques

Ce n'est cependant pas une raison pour que les autorités belges se retranchent derrière cette décision. Un déficit budgétaire structurel de 5 % (25 milliards en euros d'aujourd'hui) est insoutenable, même en période de croissance forte et de taux d'intérêt bas. Qui plus est, un tas de factures supplémentaires vont venir se rajouter, comme le vieillissement de la population et le rattrapage des investissements publics qui se fait attendre.

À cela s'ajoutent encore des dépenses inévitables pour rendre notre économie plus durable. Le fait que le nouveau gouvernement néerlandais dégage une enveloppe équivalente à 7 % de son PIB pour financer les efforts climatiques et la transition de l'agriculture est un présage de ce qui nous attend. Pour la Belgique, cela représenterait l'équivalent de 34 milliards en euros actuels.

La réalité est que nos dépenses publiques annuelles seront bientôt structurellement (et donc non dues à des mesures temporaires de crise) supérieures de 3 % du PIB - soit 15 milliards d'euros actuels - à celles qui prévalaient avant le coronavirus. Et quasiment 13% du PIB (soit plus de 60 milliards d'euros actuels) plus élevées qu'en 1990. Une augmentation essentiellement imputable à des dépenses courantes supplémentaires.