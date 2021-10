Oui, on peut applaudir les marches pour le climat

Tout entrepreneur, employé ou investisseur devrait applaudir les marches pour le climat. Nous ne réalisons pas suffisamment à quel point un climat stable est la condition préalable essentielle à la stabilité économique et à la création de richesses durables.

Vue en plein écran Johan Albrecht. ©rv

En avril 2021, l'Institut Swiss Re a publié une analyse alarmante concernant les pertes économiques possibles dans l’hypothèse où la température mondiale augmenterait, d’ici à 2050, de 2 à 2,6 °C par rapport au niveau préindustriel. S'appuyant sur les modèles d'évaluation intégrée les plus complets et sur son expertise unique en termes d’impact des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment sur la chaîne logistique mondiale, Swiss Re prévient du risque de perte économique de 11 à 13,9% du produit intérieur brut mondial d’ici à 2050.

Le choix qui se pose est le suivant : soit nous adoptons une politique climatique forte, soit l'économie mondiale subit un énorme revers. Pour l'Europe riche, en mesure d'investir suffisamment dans l'adaptation au climat, les pertes économiques d’ici à 2050 seront « limitées » à environ 8% du PIB européen. Il faut espérer que Swiss Re fait une estimation trop pessimiste de la facture des risques climatiques.

Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris (COP 21), les émissions mondiales doivent diminuer de 7,6% chaque année entre 2020 et 2030. Au cours de l'année 2020, marquée par la pandémie, les émissions de CO2 ont diminué de près de 5%.

L'énergie fossile couvre environ 80% de la demande énergétique mondiale. Ce pourcentage a à peine évolué au cours des 30 dernières années, ce qui trahit une énorme résistance aux fossiles.

L'accord de Paris exige donc des réductions annuelles des émissions plus nettes encore que l'impact ponctuel d'une pandémie. Or, en 2021, la reprise économique entraînera une forte augmentation des émissions. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tant préoccupés par notre dépendance aux énergies fossiles que par la pénurie de gaz naturel. Nous envisageons de subventionner la facture d'électricité, ce qui revient à subventionner les énergies fossiles.

Destruction du capital

L'énergie fossile couvre environ 80% de la demande énergétique mondiale. Ce pourcentage a à peine évolué au cours des 30 dernières années, ce qui trahit une énorme résistance aux fossiles. La quête de stabilité climatique nous contraint à éliminer progressivement le système fossile d’ici à 2050. Les gestionnaires des réserves d'énergie fossile sont priés d'entreprendre volontairement une destruction de capital sans précédent. En Norvège, un débat s'est ouvert sur l'arrêt de la production de pétrole. Norsk Petroleum indique que 200.000 emplois directs et indirects seront perdus.

Si l'offre n'évolue pas, on pourrait tenter la recette combinée d'un prix mondial du CO2, une réglementation technique, la suppression des subventions aux énergies fossiles et une nette augmentation des investissements dans la recherche sur les technologies énergétiques. La question de savoir si ces corrections des forces anonymes du marché peuvent enclencher une réduction radicale reste ouverte. On pourrait également envisager une interdiction progressive des technologies fossiles, à condition que des alternatives intéressantes soient disponibles à temps.

À l'heure actuelle, environ 4% seulement des logements dans notre pays obtiennent le label énergétique climatique A. Une vague de rénovation sans précédent est donc nécessaire.

Nous sommes confrontés à des défis sans précédent, mais le cadre politique européen global est en place. Le paquet Fit for 55 du 14 juillet 2021 vise à réduire les émissions de 55% d'ici à 2030. Avant ce paquet, le cadre politique européen prévoyait une réduction des émissions de 60% à l'horizon 2050. Fit for 55 confronte chaque secteur économique à un défi de transformation radicale.

Vague de rénovation

Fixer des objectifs pour 2030 ne garantit pas pour autant un cadre politique national cohérent avec les bonnes mesures à prendre par secteur.

À l'heure actuelle, environ 4% seulement des logements dans notre pays obtiennent le label énergétique climatique A. Une vague de rénovation sans précédent est donc nécessaire, mais la politique de rénovation généreuse de ces 15 dernières années n'a eu que très peu d'impact sur le nombre de rénovations autorisées. Avec «plus de la même chose», la dynamique de rénovation ne va pas s'accélérer brusquement.

Le cadre politique peut lui aussi être grandement amélioré sans qu'il faille toujours attendre que l'initiative vienne du gouvernement. Chaque secteur a un potentiel de décarbonisation unique, mais également un problème de décarbonisation spécifique.

Seuls les pays qui ont su associer les innovations organisationnelles et institutionnelles aux innovations technologiques ont prospéré.

De son côté, le gouvernement soufre d'un énorme problème d'information et n’est pas en mesure de tout cartographier pour ensuite proposer la solution idéale.

Nous sommes tous dans le même bateau. Et toute organisation qui se respecte — privée ou publique — doit parvenir à élaborer une feuille de route pour devenir neutre sur le plan climatique d’ici à 2050. En communiquant de manière transparente à ce sujet, de nouvelles formes de collaboration peuvent voir le jour et le soutien pourrait être fourni de manière plus ciblée.

La domination des énergies fossiles est le résultat de la révolution industrielle. Cette dernière s'est appuyée sur diverses technologies qui se sont rapidement répandues aux quatre coins du monde. Mais seuls les pays qui ont su associer les innovations organisationnelles et institutionnelles aux innovations technologiques ont prospéré. Le reste du monde n'a pas bougé et a enduré la domination de quelques pays européens. La révolution climatique, elle aussi, nécessite avant tout des innovations organisationnelles et institutionnelles. Tout le monde peut y contribuer.